Trifon Ivanov? Čast mi je što me Balakov s njim usporedio!

Kad legendarni bugarski igrač, trener i izbornik Krasimir Balakov najavi mladog igrača kao najboljeg stopera još od vremena drugog legendarnog bugarskog igrača Trifona Ivanova, onda je to i te kakav kompliment. A upravo je tako bivši trener Hajduka Balakov najavio dolazak Kristiana Dimitrova na Poljud.

- Drago mi je zbog njegove izjave, cijenim to, ali meni je najvažnije da to što je on najavio pokažem na terenu, da to ne ostane samo na riječima, a konačnu ocjenu mojih igara i onako će dati navijači Hajduka.

Što se vama čini, jeste li vi taj nivo?

- Imao sam dosta ponuda i drugih bugarskih klubova poput Levskog i CSKA, nekih klubova iz inozemstva, ali sam prihvatio ponudu Hajduka koji je veliko ime. Čim sam se odlučio na taj potez, znači da sam spreman pokazati da mogu igrati na vrhunskom nivou.

Jeste li potražili savjet ili se čuli s Balakovom, ili možda Tezievom koji je također igrao za Hajduk?

- Čuo sam se s Balakovom kad sam potpisao ugovor. Zaželio mi je sreću, rekao mi je da vjeruje u mene i da nastojim ostaviti trag u Hajduku i kao igrač i kao čovjek.

Hajduk je ne tako davno igrao s Levskim i Slavijom, jeste li možda gledali te utakmice, možda i pomislili da bi mogli jednoga dana u Hajduk?

- Gledao sam utakmice ali nisam razmišljao o tome da bih mogao u Hajduk. U nogometu nikad ne znaš gdje će te karijera odvesti.

Službene utakmice niste igrali od prosinca, u kakvoj ste formi?

- Prošao sam s Botevom pripreme u Turskoj, odigrao sam šest prijateljskih susreta i osjećam se jako dobro. Ako trener odluči, što se mene tiče mogu i u subotu zaigrati.

Hoće li vam biti problem to što Hajduk igra s tri igrača u zadnjoj liniji, jeste li to ikad probali?

- Rijetko sam igrao s tri, svega par puta, od toga jednom kod trenera Željka Petrovića koji je sada u Interu iz Zaprešića. Možda će mi na početku biti malo teže, ali ću se naviknuti.

Kakvi su prvi utisci nakon par treninga?

- Sve je super, nema problema, svi su me suigrači jako lijepo primili, jako se i profesionalno trenira, svi daju sve od sebe, i sad je na meni da dam maksimum i izborim se za poziciju.

Jeste li čuli za nekoga igrača Hajduka, bilo aktualnoga, bilo bivšega?

- Nisam čuo za moje suigrače ranije, ali znam sve igrače iz reprezentacije Hrvatske koja je bila druga na svijetu, samo ne znam koji su od njih ponikli u Hajduku, a koji u drugim klubovima.

Koje su vaše prednosti kao stopera?

- Ne volim govoriti o sebi, o tome će govoriti trener...

Hoće li biti problema u sporazumijevanju?

- Hrvatski razumijem, ali mi je teško govoriti. Vjerujem da ću i jezik brzo svladati jer je sličan bugarskom.

Imate li idola, za koji klub u inozemstvu navijate?

- Nemam idola, ali pratim igre stopera iz svih velikih momčadi i pokušavam od njih učiti. Najdraža mi je Barcelona...

Iz vašeg grada je i legendarna skakačica u vis, svjetska rekorderka Stefka Kostadinova. Znate li da je iz Splita Blanka Vlašić, koja je druga iza nje?

- Stefku znam, kako ne, čuo sam i za Nikolu Vlašića, ali za Blanku ne, nisam baš pratio atletiku.

Blanka je Nikolina sestra.

- Nisam to znao...

Zašto ste se odlučili baš za Hajduk?

- Dolazim iz Boteva koji je imao jako dobre navijače i dugu tradiciju, a to isto ima Hajduk koji je veliko ime u Europi. To me privuklo.

Jeste li ranije čuli za trenera Igora Tudora?

- Bio je veliki igrač Juventusa, gledao sam ga kad je igrao protiv Levskoga.

Trojica debitanata Hajduka ove su sezone postigli su gol u svojoj prvoj utakmici. Možete li njihovim stopama?

- Najvažnije mi je kao stoperu da mi ne primimo gol, ali naravno da bih volio i zabiti, bit će kako Bog kaže. Zabio sam pet golova za Botev i jedan za reprezentaciju, tako da znam kako se i to radi.

Nadate li se da bi se preko Hajduka vratiti u reprezentaciju?

- Moram dobro odigrati i dati sve od sebe da bi me izbornik pozvao u reprezentaciju. Nadam se da ćemo se plasirati na Europsko prvenstvo, čekaju nas najprije Mađari, a onda još jedna utakmica... Vidjet ćemo...