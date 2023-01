Trijumfalan povratak Simona u Draženov dom: Cedevita Junior u pravoj drami srušila Cibonu

U derbiju 14. kola košarkaške HT Premijer lige Cedevita Junior je na gostovanju pobijedila Cibonu 80-78.

Čak pet od šest utakmica ovoga kola na rasporedu je bilo u srijedu, dok će u četvrtak kolo zatvoriti Furnir i Split. Derbi kola igrao se u Draženovom domu. Obje momčadi su bile u rezultatskom naletu, a u odnosu na prvi susret ovih momčadi za Cedevitu je zaigrao oporavljeni Krunoslav Simon.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gosti su odlično otvorili susret, nakon prve dionice imali su devet koševa prednosti (25-16), a u drugoj i velikih +18 (44-26). No, uslijedio je Cibonin povratak i "Vukovi" su uspjeli izjednačiti na 53-53, a potom i povesti 56-53. Ipak, u posljednju četvrtinu ušlo se sa 64-62 za Cedevitu Junior.

U posljednjem periodu igre Cedevita je imala +5 (71-66), no uslijedila je drama u završnici. Cibona je 70 sekundi prije kraja povela 77-76, ali je suparnik uzvratio sa 4-0 za 80-77, da bi Borna Kapusta realizirao jedno slobodno bacanje za 80-78 19 sekundi prije kraja. Nakon prekršaja Jakov Mustapić je imao dva slobodna bacanja, no oba je promašio, pa je Cibona dobila priliku za produžetak ili pobjedu. Aleksandar Aranitović je gađao tricu za pobjedu, no promašio je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Đorđe Topolović je bio najefikasniji kod Cedevite Junior sa 21 košem, Renato Serdarušić je dodao 18 koševa, a Simon 11 koševa uz osam asistencija. Kod Cibone najbolji su bili Borna Kapusta sa 23 koša i osam skokova, te Lovro Mazalin sa 13 koševa i 10 skokova.

U još jednom gradskom derbiju Bosco je pobijedio Dinamo 111-105. Prošle sezone igrali su derbije Prve lige, no ove sezone oba su kluba u elitnom razredu hrvatske košarke.

Luka Krajinović sa 27 koševa i devet skokova te Mladen Primorac s 20 koševa bili su najefikasniji u pobjedničkim redovima, dok su Dinama predvodili Ivan Novačić s 23 i Hrvoje Garafolić s 22 koša.

Zadar je na gostovanju pobijedio DepoLink Škrljevo 85-71. Gosti su već na poluvremenu imali 19 koševa prednosti (44-25) i u nastavku susreta rutinski su odradili posao.

Marko Ramljak je zabio 16, Antonio Jordano 14, a Karlo Žganec 13 koševa. U domaćim redovima najefikasniji su bili Griffin Ramme s 18 koševa i 12 skokova te Martin Jelić sa 16 koševa.

Šibenka je bila uvjerljiva protiv "fenjeraša" Gorice slavivši s 30 koševa razlike (100-70). Šibenka je tako ostavila Baldekin neosvojivom tvrđavom u HT Premijer ligi ove sezone.

Domaći sastav do pobjede su predvodili Jacob Lawrence Kakar s 21 košem, Juraj Pleadin je zabio 13 koševa uz osam skokova, dok je Luka Skorić ubacio 12 koševa. U gostujućim redovima najefikasniji je bio Ivan Batur s 21 košem.

Zabok je nakon produžetaka porazio Alkar 87-81. Luka Tomas i Marko Perović su postigli po 17 koševa u pobjedničkim redovima, dok je Imran Polutak predvodio Alkar sa 30 koševa.

Na ljestvici vode Cibona, Zadar, Cedevita Junior i Šibenka sa po 24 boda.

