Triler u Indiani: Babo bolji od Westbrooka i Oklahoma Citya

Sinoć se u NBA ligi gledalo dva trilera. Dvije su utakmice odlučene sa zvukom sirene i obje su otišla na stranu domaćina, u Indiani i Denveru protiv Oklahoma Citya i Dallasa.

Foto: Brian Spurlock

Bojan Bogdanović i Indiana kod kuće su nadoknadili zaostatak od 19 koševa protiv OKC-a i to protiv svog bivšeg suigrača Paula Georgea (35-6-5) i triple-double Russa Westbrooka (19-14-11). Fenomenalni OKC duet na kraju je poražen otišao iz Indianapolisa, a sjajni Bogdanović (23-4-5) skoro je bio tragičar jer njegov šut za pobjedu odbio se od obruča, ali veteran Wesley Matthews je skokom i poenom u zadnjoj sekundi donio silno slavlje Pacersima.

Foto: Isaiah J. Downing Nikola Jokić (11-14-8) je košem sa zvukom sirene riješio triler-završnicu u Denveru. On i Paul Millsap (33-8-3) bili su bolji od Luke Dončića (24-11-9) i Mavericksa koje su stotinke dijele od pobjede nakon što je Dončić u sjajnoj solo-akciji zakucao za poen prednosti Dallasa. Slovenski majstor imao je veliku, ali ispalo je nedovoljnu pomoć od Brunsona, Hardawaya Jr-a, Powella i Nijemca Klebera.

Foto: Greg M. Cooper

Kyrie Irving i Celtisci se izgleda bude taman na vrijeme, u finišu 'regularnog' dijela sezone, pred play-off. Sinoć je 'Uncle Drew' s 31 poenom, 10 skokova i 12 asistencija vodio Boston preko Kingsa u kojima su sjajni bili Buddy Hield (34-4-7) i Cauley-Stein (10-13-4). Na Istoku traje velika utrka Pacersa, Sixersa i Celticsa za treće mjesto. Zapad je manje-više već riješen no u Istočnoj konferenciji za tri mjesta u borbi je šest momčadi.

Ante Žižić je u pola sata ubacio 11 koševa (5/11) uz 8 skokova i 1 asistenciju u porazu Cavsa kod Magica (91:120), a Dario Šarić u 22 minute dao 10 poena (4/8, trica 0/3) te dodao po skok i asistenciju u još jednoj 'nuli' Minnesote, ovaj put kod Jazzera (100:120).

