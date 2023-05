Trogir i 'Plinari' u finalu Kupa

U finalu ovosezonskog Hrvatskog kupa za rukometaše igrat će Trogir i PPD Zagreb.

Trogir je u prvom polufinalu završnog turnira u Poreču svladao Bjelovar sa 27-26 (12-7), dok je potom branitelj naslova sa 30-24 (13-12) nadigrao Sesvete.

Trogir je tako postao 16. klub koji će zaigrati u finalu Kupa, a do pobjede je stigao lakše no što to konačni rezultat pokazuje. Minuti i 47 sekundi prije kraja bilo je 27-23, a Bjelovarčani su potom samo ublažili poraz, posljednji gol psotigli su četiri sekunde prije isteka vremena.

Roko Trivković postigao je šest golova za Trogir, Goti Maričić je dodao pet, dok je Mateo Lukačec s osam golova predvodio Bjelovar.

Najbolji u sastav PPD Zagreba, koji je u 31. izdanju ovog natjecanja stigao do svog 30. finala (28 puta je bio pobjednik), bio je Ivan Čupić sa 11 golova, a Timur Dibirov je dodao šest. Patrik Hršak sa šest i Davor Gavrić s pet pogodaka bili su najefikasniji kod Sesveta.

Finale je na programu u nedjelju od 15.15 sati.

U subotu će od 17.30 sati finale igrati rukometašice, a sastaju se Lokomotiva i Podravka Vegeta.