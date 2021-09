Nakon što su optuženi za davanje lažnih informacija zdravstvenim ustanovama po dolasku iz Caracasa u Sao Paulo, igrači Tottenhama Cristian Romero i Giovani Lo Celso prošle su nedjelje stigli na travnjak Župe Dubrovačke.

Naime, tijekom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Kataru protiv Brazila, argentinski reprezentativci doživjeli su pravu dramu. Redari su ušli na teren te su udaljili spomenute igrače zbog kršenja Covid protokola.

S obzirom na to da je u Velikoj Britaniji zbog loše epidemiološke slike propisana desetodnevna karantena za osobe koje dolaze iz Južne Amerike, spomenuti nogometaši nakon Hrvatske se mogu vratiti u Englesku bez odlaska u izolaciju.

Romero, inače 35 milijuna eura vrijedan igrač, s Argentinom je osvojio Copa Ameriku te je izabran u najbolju momčad prvenstva. Lo Celso je procijenjen na 27 milijuna eura, a u Tottenhamu je od 2019. godine. U Čibači pored Dubrovnika, s njima još trenira i kolumbijski reprezentativac Davinson Sanchez koji vrijedi 32 milijuna eura, a u dresu Tottenhama igra već četiri sezone.

Osim spomenutog dvojca iz Tottenhama, epidemiološke mjere prekršila su i dva igrača Aston Ville, golman Emiliano Martínez (29) i krilni napadač Emiliano Buendía (24). Protjerani argentinski reprezentativci pridružili su se Hajduku nakon što se momčad vratili s gostovanja u Puli gdje je pobijedila Istru 1961 s 3-1.

Kako ne bi bili prisiljeni na karantenu u hotelu u Velikoj Britaniji, uz pomoć hrvatskog golmana Lovre Kalinića koji se trenutačno nalazi na posudbi u Aston Villi, klub ih je poslao u Split.

- Trenirali su s nama dva dana u sklopu suradnje s Aston Villom, bio je to prijateljski dogovor preko Lovre Kalinića, a mi kao klub smo željeli pomoći. To je bilo dobro za njih, ali i dobro za inspiraciju naših igrača, jer se radi o jako dobrim igračima, no ne bih previše pričao s njima, mi smo fokusirani na Istru - rekao je trener Hajduka Jens Gustafsson.

Spursi i Villa željeli su lokacije držati u tajnosti, a Hajduku je izrečena zabrana fotografiranja treninga.