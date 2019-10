Troje naših taekwondaša uzelo medalju već prvoga dana EP-a

Bruna Duvančić iz TK Marjan i Kevin Češljar iz TK Fox su prvog dana Europskog juniorskog taekwondo prvenstva u Marina d'or u Španjolskoj osvojili srebrnu medalju, a Ivona Strašćek iz TK Fox broncu.

Duvančić je do srebra u kategoriji do 42 kg nakon prvog kola u kojem je bila slobodna pobijedila najprije kolegicu iz reprezentacije Anju Popović, u četvrtfinalu i polufinalu predstavnice Rusije, da bi onda u finalu izgubila od još jedne Ruskinje.

Češljar je u kategoriji do 55 kg redom eliminirao predstavnike Švedske, Grčke, Rusije i Danske, a onda je u finalu od njega bolji bio ruski predstavnik.

Ivona Strašćek je do bronce svladala predstavnice Cipra, Italije i Azerbajdžana, no onda je u polufinalu poražena od Ruskinje.

Od ostalih hrvatskih predstavnika koji su prvog dana juniorskog EP izašli na borilišta Ivana Duvančić iz TK Marjan je u kategoriji do 44 kg stigla do četvrtfinala, Nika Kolarek iz TK Pantere u istoj kategoriji do drugog kola kao i Lena Stojković iz TK Marjan i Dora Runtić iz TK Energy u kategoriji do 46 kg, Ines Popović (TK Fox) je zaustavljena u prvom kolu u kategoriji do 49 kg kao i Mia Horvatić (TK Zaprešić).

U muškoj konkurenciji Mateo Pratljačić iz TK Div je u kategoriji do 45 kg stigao do četvrtfinala, kao i Gabriel Jereb iz TK Dubrava u kategoriji do 48 kg, dok je Toni Dujić iz istog kluba zaustavljen u drugom kolu u kategoriji do 51 kg. Fran Šerer iz TK Ion je poražen u prvom kolu. u kategoriji do 45 kg.



Drugog dana nastupaju Matija Vrbetić (TK Osvit, -59kg), Matija Črep i Patrik Pavleković (TK Ion, -63kg), Matej Nikolić (TK Metalac) i Josip Bilić Pavlinović (TK Marjan) -68kg, Paula Bočkaj (TK Contra), Rhea Đokić (TK Ion) i Lea Špehar Garaj (TK Pantera) -52kg, Helena Kičema (TK Novi Zagreb), Ivana Arelić (TK Orion) i Klara Kovač (TK Marjan) -55kg, Marija Grubišić (TK Susedgrad) i Iris Dinković (TK Maedvedgrad) -59kg.

Na ovom Europskom prvenstvu u konkurenciji 575 juniora i juniorki iz 41 zemlje boje Hrvatske će braniti 38 taekwondoaša.

(jt)