POSVETIO MU JE GOVOR

Trump će autoru spektakularne obrane za olimpijsko zlato dati najviše priznanje! 'Zaslužio je'

Piše HINA,
Foto: Mike Segar

Među sportašima s tim priznanjem spadaju bejzbolaši Babe Ruth i Joe DiMaggio, košarkaš Michael Jordan, gimnastičarka Simone Biles i nogometašica Megan Rapinoe, a Hellebuyck je postao prvi hokejaš

Američki predsjednik Donald Trump dodijelit će najviše državno civilno priznanje, predsjedničku medalju slobode, vrataru američke reprezentacije u hokeju na ledu Connoru Hellebuycku, junaku 2-1 pobjede protiv Kanade u nedjeljnom finalu Zimskih olimpijskih igara u Milanu.

Trump s igračima hokejaške reprezentacije nakon ZOI 06:04
Trump s igračima hokejaške reprezentacije nakon ZOI | Video: 24sata/Reuters

Pema američkim medijima, Trump je svoju odluku objavio tijekom govora o stanju nacije u američkom kongresu. Podsjetimo, Hellebuyck je imao senzacionalni nastup u finalu turnira u hokeju na ledu na Zimskim olimpijskim igrama. U utakmici za zlato obranio je čak 41 pokušaj kanadskih hokejaša uz 97 posto obrana.

Ice Hockey - Men's Gold Medal Game - Canada vs United States
Foto: Mike Segar

Predsjedničku medalju slobode tijekom povijesti je dobila 671 osoba za svoje iznimne dosege na svim poljima, a među njima su od sportaša bejzbolaši Babe Ruth i Joe DiMaggio, košarkaš Michael Jordan, gimnastičarka Simone Biles i nogometašica Megan Rapinoe, a Hellebuyck je postao prvi hokejaš s tom nagradom.

U finalu u Milanu Hellebuyck je ostvario čak 41 obranu, a usto mu je upisana i asistencija za pobjednički pogodak Jacka Hughesa u produžetku.

Trijumfom u Milanu američki hokejaši su osvojili prvi naslov olimpijskih pobjendika nakon 46 godina i slavnog "čuda na ledu" u Lake Placidu 1980.

Hokejaši su u utorak nazočili Trumpovu govoru u kongresu, a njihov ulazak u dvoranu popraćen je uzvicima "U-S-A, U-S-A, U-S-A", dok je Trump kazao:

"S nama je skupina prvaka, veliki, najbolji. Mislim kako je Connor zaslužio ovu nagradu. Odlučio sam kako ću taj prijedlog dati na glasanje i rekao sam si kako neću dodijeliti nagradu ako će se netko protiviti, ali svi su odmah digli ruku. Hvala vam za ovaj poseban uspjeh."

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: Kenny Holston/The New York Times
Ice Hockey - Men's Gold Medal Game - Canada vs United States
Foto: MARTON MONUS/REUTERS

Na Trumpov govor u kongresu bile su pozvane i hokejašice koje su također u Milanu osvojile zlato 2-1 pobjedom protiv Kanade u produžetku, ali one su taj poziv odbile zbog "ranije dogovorenih obaveza".

