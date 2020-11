Trump iskače čak i na derbiju: 'Cijeli svijet zna da je pobijedio'

Do ovog trenutka još uvijek nije poznato tko je preletio preko Goodison Parka, no o kome god da se radi neće pomoći Trumpu da osvoji izbore. Man. United je s 3-1 slavio protiv Evertona, Cavani je postigao prvijenac

<p><strong>Manchester United </strong>pobijedio je <strong>Everton </strong>na teškom gostovanju na Goodison Parku 3-1 i u 8. kolu <strong>Premier lige </strong>ostvario tek treću pobjedu. 'Karamele' su doživjele treći poraz u nizu i nakon odličnog starta u sezonu mogu se tek nadati pozitivnijim vremenima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pogba trenira</strong></p><p>Everton je došao u prednost u 19. minuti preko <strong>Bernarda </strong>da bi uslijedio brzi odgovor Uniteda. To jest, <strong>Brune</strong> <strong>Fernandesa </strong>koji je u samo sedam minuta riješio Ancelottijevu momčad nakon što je izjednačio u 25., a potom u potpunosti preokrenuo rezultat u 32.</p><p>Prvi gol bio je odličan udarac glavom skoro s ruba šesnaesterca dok je omaleni Portugalac i drugi također glavom poslao u mrežu. Inače odličnog udarca i sjajan izvođač slobodnjaka danas je, eto, dva puta pogađao glavom.</p><p>Posljednji gol bilo je djelo <strong>Edinsona Cavanija </strong>u 95. minuti. Opet je Bruno <strong>Fernandes </strong>bio u glavnoj ulozi, odlično je povukao kontru, navukao suparničkog igrača na sebe te sjajno poslužio Urugvajca, koji je postigao svoj prvijenac u dresu 'crvenih vragova'.</p><p>I dok su se dvije slavne engleske momčadi pripremale za derbi, iznad Goodison Parka preletio je zrakoplov vukući za sobom natpis "Svijet zna da je Trump pobijedio" s <em>hashtagom </em>MAGA (Make America Great Again).</p><p>Do ovog trenutka još uvijek nije poznato tko je preletio preko Goodison Parka, no o kome god da se radi neće pomoći Trumpu da osvoji izbore.</p><p><strong>Joe Biden </strong>vodi i sve ide k tome da će postati 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. <strong>Donald Trump </strong>pozvao je na nepravilnost prilikom brojanja glasova u pojedinim državama, no bez ozbiljnog uporišta.</p>