Trump: Nike ubijaju bojkotom! Realnost: Reklama Nikea je hit

Američka multinacionalna kompanija Nike obilježila je 30. godišnjicu famoznog slogana 'Just do it' reklamom na kojoj je lice Colina Kaepernicka i poruka: 'Vjeruj u nešto. Čak i ako to znači da moraš žrtvovati sve'.

Foto: HANDOUT

Reklama je to zbog koje su ultradesničari u Americi počeli masovno paliti Nikeove tenisice, trenirke i ostale proizvode izmislivši svoj slogan 'Just burn it'.

No prema podacima kompanija koje analiziraju utjecaj reklama na potrošače, spaljivači Nikeovih proizvoda tek su glasna manjina, jer Nike tri dana nakon reklame s bivšim NFL igračem koji kleči na himnu bilježi sjajan uspjeh na tržištu.

Colin Kaepernick, quarterback koji je 2013. vodio San Francisco do Super Bowla i koji je trenutno bez kluba, prije dvije godine, u znak prosvjeda protiv policijskog nasilja nad Afroamerikancima, nije ustao na američku himnu uoči utakmice, već je kleknuo.

Foto: USA Today Sports

Trump likuje, ali ne zna da je Nike rasturio reklamom

Bio je to njegov način prosvjeda, potpuno legitiman, u demokratskoj zemlji čiju je vlast, opet legitimno, kritizirao. Dobio je prijetnje i uvrede, što je najžalosnije, od čovjeka koji vodi zemlju, kontroverznog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

- Igrač koji ne poštuje himnu je kuč*** sin i treba ga otpustiti! - rekao je tada Trump, a nakon njegovih riječi većina NFL momčadi podržala je Kaepernicka i počeo je pokret 'klekni', koji su podržali mnogi američki sportaši i javne osobe iz svijeta glazbe i glume koji su kritizirali Trumpov prostački stav.

Kaepernick je malo po malo pao u zaborav sve do ove Nikeove reklame.

- Poruka koju Nike šalje je užasna! Možda ima razlog zašto to rade, ali namjera poruke je grozna. Takve poruke ne bi trebalo slati - ispalio je Trump, a diljem zemlje počelo je masovno spaljivanje Nikeovih proizvoda.

- Nike ubijaju bijesom i bojkotima. Baš me zanima jesu li mislili da će biti ovako - likovao je Donald Trump na Twitteru.

Nike ima 160 milijuna razloga za sreću

Ali baš i nema podlogu za to. Prema istraživanju Ace Metrix, vodeće kompanije za usluge u marketingu koja prati utjecaj reklama na potrošače, Nikeova reklama postigla je sjajan uspjeh i suprotno onome što priča Trump, zbog reklame s Kaepernickom ljudi više kupuju Nikeove proizvode. U velikoj anketi čak 56 posto ljudi koji su vidjeli reklamu poželjeli su kupiti neki od Nikeovih proizvoda.

Stvari postaju još gore za Trumpa i spaljivače Nikeovih proizvoda. Apex Marketing, kompanija koja analizira vrijednost društveno- medijskog utjecaja na brendove, objavila je kako je u prva tri dana nakon objave reklame Nike napravio 'boom'' na društvenim platformama u protuvrijednosti od 160 milijuna dolara.