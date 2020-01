Tsitsipas podivljao pa udario vlastitog oca koji je 'pobjegao'

U gustom tie-breaku prvog seta jedan od najboljih tenisača svijeta, Stefanos Tsitsipas (21) izvukao je deblji kraj, a potom se bijesan iživio na reketu u Team Zoni grčke reprezentacije u kojoj je sjedio njegov trener i otac, Apostolos Tsitsipas.

Jedan zamah prije nego li je došao do njega i otac se odmaknuo. Bijesni sin prolazi dalje i zamahuje još jednom, a otac, iako skupljen u fetus položaj i očiju koje ne mogu vjerovati što vide, dobio je udarac. Nenamjerno je sin 'zakačio' oca, a ovaj se onda protestno ustao i otišao sjesti iza s ostatkom momčadi.

