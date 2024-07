Tucak: Crna Gora se ne može razbiti deset razlike! Ne leže nam, ali ova pobjeda donosi mir

Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je Olimpijske igre u Parizu pobjedom protiv Crne Gore 11-8 (3-1, 2-4, 3-1, 3-2).

- Odigrali smo jednu strašno tešku utakmicu, važnu utakmicu. Da smo izgubili, nije gotov turnir, ali ulaziš u ozbiljne probleme. Ova pobjeda nam donosi mir za nastavak turnira. Bilo je puno dobrih stvari, ali bilo je i loših. Ali, Crna Gora nam ne leži, no sjajna je reprezentacija kojoj uvijek nešto nedostaje. Hvala Bogu, danas smo ju prelomili i zasluženo pobijedili - rekao je izbornik Ivica Tucak za HRT nakon utakmice te dodao:

- Crna Gora je protivnik kojeg ne možete razbiti s deset razlike, niti je to itko očekivao. U crveno me dovelo način na koji smo primili golove, to ne smijemo. No, bilo je i puno dobrih stvari, kombinacija i golova. Izgledamo ozbiljno, to je najbitnije u ovom trenutku. Polako, to je tek prvo kolo i tek je počelo.

Maro Joković rekao je da veseli pobjeda na startu olimpijskog turnira.

- Važno je s psihološke strane. Unatoč nekim oscilacijama u igri, držali smo se dogovora, bili smo dosta aktivni u napadu, imali smo puno igrača više. Kvalitetnija smo momčad od Crne Gore, pobjeda je zaslužena, pokazali smo više. Pogotovo u središnjem dijelu utakmice, to je dobar vjetar u leđa uoči Italije. Nismo se fokusirali na Talijane, ali bitno da smo završili ovo. Najbitnije je odmoriti se i pripremati se za drugo kolo - rekao je Joković.