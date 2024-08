Tucak: E, sad treba proći kroz vrata Olimpa! Neka se igrači ne ljute, meni to zlato treba više

Nakon europskog srebra i svjetskog zlata, hrvatska vaterpolska reprezentacija u 2024. ušla je i u treći veliki finale. Pobjedom u susjedskom sudaru protiv Mađarske 9-8 osigurala je Lijepoj Našoj sedmu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, u nedjelju će od 14 sati sa Srbijom igrati za zlato. Izbornik Ivica Tucak kroz suze je za HRT govorio u dahu:

- Vidjeli ste da smo ostavili srce, da smo dali sve što smo imali dati. U fantastičnoj utakmici protiv giganta, svjetske vaterpolske sile. Prije dva dana Španjolci, sad Mađari i evo nas u finalu Olimpijskih igara. Dozvolit ćete mi da prvo čestitam mojim igračima, tu su nevjerojatni dečki u mom stožeru, svima nama na ovome, na veličanstvenom rezultatu za hrvatski sport i vaterpolo.

- Treći finale u godinu dana. Ajde, vjerovali smo mi, možda nitko nije vjerovao. Mi smo velika reprezentacija, vjerovao sam u ove momke, a sad smo došli na korak od Olimpa, otvorili smo vrata, sad kroz njih treba proći. Rekao sam da želim olimpijsko zlato. Može se dogoditi da ga ne osvojimo, bit ću tužan, ali uvjeren sam da možemo dobiti finale. Čestitam i reprezentaciji Srbije na trećem uzastopnom finalu Olimpijskih igara, svaka čast - nastavio je Tucak.

Hrvatska je nakon nešto lošijeg ulaska u utakmicu povela sredinom utakmice i čuvala vodstvo do kraja unatoč dosta propuštenih prilika u napadu. Ali obrana je odigrala fantastično.

Pariz: Slavlje vaterpolista nakon osiguranog finala na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mirni smo, dobri smo, unutra smo. Nastojao sam to prenijeti na svoje igrače. U jednom momentu sam poludio na suce zbog onog dosuđenog peterca, ne možeš to suditi, ali dobro. Moram se fokusirati na veličanstvene stvari koje radimo za hrvatski sport, da napravimo taj korak do kraja.

Je li pratio pobjedu Srbije nad SAD-om (10-6) u prvom polufinalu?

- Bit ću iskren, na momente sam gledao drugi polufinale, nisam mogao spavati, u dnevnoj sobi gledao sam malo s Jurom Mareljom i Perom Kuterovcem. Znamo sve o Srbiji, oni znaju sve o nama. Čeka nas teška i rovovska utakmica, a hoćemo li se na kraju radovati, tko to zna? Nešto se pita i protivnika. Neka se ne naljute igrači, ali meni to zlato treba više nego njima - zaključio je Bijač.