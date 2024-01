Tucak: I kapetanova žena i moji prijatelji ostali su izvan bazena, savez će naći način da se oduži

Hrvatski vaterpolisti jednu su stubu udaljeni od europskog zlata. U utorak od 20.15 sati očekuje ih finale Eura protiv Španjolske.

Na polufinalnoj pobjedi nad Mađarima tribine su bile pune, a stotinjak ogorčenih navijača ostalo je i izvan bazena jer je Hrvatski vaterpolski savez pustio na utakmicu i gledatelje koji su unaprijed kupili ulaznice za polufinale u drugom, ranijem terminu. Tako se u optjecaju našlo (puno) više od 2000 ulaznica, koliki je kapacitet tribina i iz sigurnosnih razloga odlučili su ne pustiti na bazen sve koji su imali ulaznicu.

Pokretanje videa ... Dubrovnik i bazen Gruž za vaterpolski Euro | Video: Šime Fabris/Dubrovački vjesnik

- Došla je do mene ta informacija jer moj prijatelj iz Rijeke, kojem sam dao dvije ulaznice, sa sinom nije mogao ući. I ja kao izbornik i igrači ispričavamo se na toj neopreznosti, koja nije bila u lošoj namjeri nego je HVS to napravio u dobroj vjeri, ali puno je ljudi ostalo vani. I vjerujem da će HVS naći način da te ljude... neću reći obešteti, ali volio bih da ti ljudi budu na finalu. I supruga kapetana ostala je vani, nije mogla ući. Nitko to nije namjerno napravio, ispričavam se svima i molim da budu i dalje uz nas - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Španjolska je u polufinalu deklasirala Italiju 7-4.

- Skupili smo sve informacije i od sinoć je počela analiza svih njihovih utakmica i pogotovo detaljna nedjeljne pobjede. Bili su fascinantni i čeka nas strašno teška utakmica. Španjolska je jedna od najjačih reprezentacija na svijetu, ali možemo pobijediti.

Hrvatska je imala nikad teži put do finala: Španjolska, Francuska, Crna Gora, Grčka pa Mađarska.

Tucak: Koga zanima razigravanje od 9. do 16. mjesta?! Treba smanjiti EP

- To je otegotna okolnost, težak je bio put, energetska potrošnja velika, dok su Španjolci imali nešto lakši put pa su u četvrtfinalu deklasirali Rumunjsku. Ali ne treba tako razmišljati. Prvi put se Euro igra u ovom formatu i nikad teže, do naslova europskog prvaka ne možeš doći preko Malte ili Turske ili momčadi koje nisu na najvišem nivou. Vjerujem da je to dobro, ljudi gledaju vrhunski vaterpolo, iako s druge strane koga zanima ovo razigravanje od 9. do 16. mjesta?! Tako da možda ne bi bilo loše da se EP smanji na 10 ili 12 reprezentacija top kvalitete. Ovo je jako težak turnir, velik broj teških utakmica, a sad idemo izvući zadnji atom snage za finale.

Tucak se ne plaši euforije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne smije biti euforije u sportu, tako i živimo. U nedjelju su nakon utakmice možda pola sata igrači bili s prijateljima i obiteljima, proveselili se i u busu od bazena do hotela nije se čula muha! Ujutro su odradili istezanje i relaksacijski trening, a mi u stožeru analiziramo Španjolce do najmanjih detalja, što ćemo večeras prezentirati igračima. Nikad niste doživjeli euforiju od naše reprezentacije i nikad je neće biti. Neki trenuci ostaju u sjećanju, ali radimo sve da budemo pravi kad je najpotrebnije.

Španjolska ima sjajnu obranu, koji je recept?

Španjolska ima najbolji model igre

- Glupo rečeno, ali iskreno: recept je dati gol više. Moramo biti strpljivi u napadu jer na svaki brzopleti šut letjet će kontra. Jer Španjolci su nevjerojatno brzi, to im je način igre, tako su igrali i u Dubrovniku. Ako bih ikad volio neki model igre, ali da ga uče klinci od 8, 9 godina, otkad prvi put skoče u bazen, to je taj način. Na svaku obranu, svaku osvojenu loptu lete u bazenu, prva linija ide u kontru. To nije viđeno i to vas tjera na pogrešku, na veliku opreznost, to je njihov sustav igre, a imaju igrače za to. Da, ako istekne napad, bolje je baciti loptu 'u bunar' nego nerezonski pucati na gol. Španjolska nije promijenila ni jednog igrača u odnosu na Tokio. Tada nisu napravili neki rezultat...

Na kraju je naš izbornik dobio šansu osvrnuti se na suđenje na Euru. U polufinalu je opet dobio žuti karton...

- Suđenje neću komentirati... Dobio sam žuti drugi put za redom kad sam u pravu! Vaterpolo je jedini sport na svijetu u kojem dobiješ karton kad si u pravu! Ukazao sam sucima da su trebali dosuditi peterac umjesto isključenja, bio sam u pravu, promijenili su odluku, ali sam dobio karton!? Reagirat ću uvijek da zaštitim ekipu, ali to nije za žuti karton, prelako se kartoni dijele. Ja sam za sankciju kad nekog vrijeđaš, ali kad ukažeš da je pogriješio, i doista se odluka promijeni, to nema smisla. Tako sam i u Dubrovniku dobio karton kad sam ukazao da je suparnički igrač udario našega. Što je snimka potvrdila.