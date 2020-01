Tucak: Ma kakvo tempiranje forme, to se na Euru ne radi...

Hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju u petak od 17.30 čeka polufinale Europskom prvenstva u Budimpešti protiv Španjolske.

- Nadam se da nećemo biti bahati ako kažemo da idemo po finale. Došli smo ovdje pokušati napraviti veliki rezultat i ide nam super u ovom trenutku. Pred nama je još jedna od onih povijesnih utakmica. Iza nas je dosta dobar turnir, ali vjerujem da možemo još bolje. Trebamo još bolje jer Španjolska je jak protivnik - kazao je u uvodu izbornik Ivica Tucak.

Trofejni izbornik Ivica Tucak osvrnuo se na pobjedu protiv Grčke i izglede Hrvatske u polufinalu Europskog prvenstva protiv Španjolaca... Trofejni izbornik Ivica Tucak osvrnuo se na pobjedu protiv Grčke i izglede Hrvatske u polufinalu Europskog prvenstva protiv Španjolaca... Reporter Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata Sport u Četvrtak, 23. siječnja 2020.

'Glavni cilj je zlato'

- Želim čestitati izborniku i njegovom stožeru te igračima na ovom tijeku turnira. Sad vidimo koliko je jaka i ta Crna Gora. Naša pobjeda protiv Grčke u četvrtfinalu čak je malo neočekivano lagana. Sve je to zasluga naših igrača koji su nametnuli strašan ritam, utakmicu držali pod kontrolom. Ove utakmice daju nam za pravo da možemo još dalje. Prvi cilj je osvojiti medalju, drugi cilj je igrati finale, a glavni cilj je uzeti zlato. Ovdje je to još značajnije jer samo zlato donosi Tokio. Napravit ćemo sve da budemo pravi u ove dvije utakmice i da odemo do kraja. Španjolci su izuzetna momčad, odigrali su fantastičnu utakmicu u skupini s Mađarima. Imamo s njima iskustvo sa SP-a iz Južne Koreje, ali sad smo spremni odgovoriti na takvog protivnika. Želim poželjeti sreću našem izborniku i igračima - kazao je izvršni direktor HVS-a Perica Bukić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Pokušat će nas otupiti presingom i tranzicijom. Napravili smo analizu svega što oni igraju, odlični su. Prijeti opasnost od Mallaracha i Perronea. Čekaju nas 32 teške minute. Imaju automatizme u igri jer imaju 10 igrača Barcelonete u sastavu, ali imamo i mi igrače Juga, Jadrana i Mladosti. Imali smo padova na Europskom prvenstvu od 2010. i zadnjeg finala tako da moramo ići korak po korak - rezimira Tucak.

S izbornikom se slaže i golman Marko Bijač.

- I u obrani i u napadu smo na visokom nivou, ali to za Španjolsku mora biti još bolje ako želimo do povoljnog rezultata. Perrone sve vodi, baš je opasan. Plasman na Olimpijske igre su nam motiv više, ali kad uđemo sutra u bazen zanimat će nas samo utakmica sa Španjolskom. Taj motiv nam je samo negdje u podsvijesti. Tko god je došao do ove faze natjecanja poginut će za plasman u finale - kaže Bijač.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Odigrali smo u Južnoj Koreji na SP-u lošu utakmicu protiv njih. Baš im se želimo revanširati, ispraviti tu grešku - priča Ante Vukičević pa dodaje:

'Nismo tempirali formu'

- Znamo što treba raditi protiv Španjolske, znamo kako protiv te zone, neće se ruka skratiti. Španjolski izbornik je rekao da Srbi imaju bolje šutere, a mi bolje centre? Hm, imamo i mi Jokovića. Baš smo dobro izgledali protiv Grčke i mislim da će biti dobro i protiv Španjolske - kaže Vukičević

Izbornik Tucak nije tempirao formu igrača.

- Ma kakvo tempiranje forme... Ne volim te pojmove, ništa ne možete tempirati na ovako velikom turniru. U ovom trenutku smo u dobroj formi, iako nam Bijač nije branio od SP-a, Andro (Bušlje op.a.) nije baš imao minutažu u Pro Reccu, ali nakon sparing utakmica svi su se podigli. Svi su zdravi, ujutro smo napravili lagano istezanje, malo bazena i u petak nam je najvažniji dan - priča Tucak.