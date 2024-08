Tucak nakon poraza: 'Ne sjećam se da je Hrvatska ovako otužno izgledala otkad sam ja ovdje'

Nismo komunicirali, nismo držali blokove, golmani nisu ništa ulovili, krivi smo svi od prvog do zadnjeg, ne bježimo od odgovornosti. Sve smo pripremali kao i za ostale utakmice, ušli su moćno, a mi smo bili premekani. Kasnije je bilo i li-la da stignemo, možemo igrati, a sigurno Španjolcima nije svejedno što igraju s nama, započeo je nakon poraza od SAD-a (14-11) hrvatski vaterpolist Luka Lončar.

Loše je Hrvatska ušla u utakmicu, izabranici Dejana Udovičića su i prije poluvremena 'barakudama' zabili deset golova, u obrani nije bilo dobro, a bome ni u napadu.

- Kad to ode ovako kako je otišlo danas, više nemaš glavu, vrati se taj ulazak u utakmicu na način na koji nam se vratio s dvije, tri prečke, nama se odbija u gol od glave, imali smo prilike vratiti se na minus dva, imali smo neke šanse, ali to bi bilo na silu. Ne znam kad smo ovako igrali dvije četvrtine, iskreno se ne sjećam da je Hrvatska ovako otužno izgledala otkad sam ja tu. U četvrtfinalu smo, ako smo željeli nešto napraviti ovdje, Španjolsku smo trebali svladati bilo kad - objasnio je izbornik Ivica Tucak.

S igračem više nas su Amerikanci rasturili, ali kod nas to opet nije bilo na razini. Pokušavale su 'barakude' sa svih pozicija, ali nije to bio njihov dan.

Pariz: XXXIII. Olimpijske igre Pariz 2024. Vaterpolo utakmica, grupa A, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Koštao nas je loš ulazak u utakmicu, digli smo agresivnost u drugom poluvremenu, ali bio je prevelik zaostatak. Očekivali smo tešku utakmicu, naravno da ih nismo podcijenili, ali takav je bio dan. Nije ni Španjolcima pretjerano drago što igraju s nama, moramo se odmoriti i zaboraviti ovu. Imamo šanse. Ne osjećam se niti malo loše, krivo mi je kako smo ušli u utakmicu, ali cilj nam je da skupimo glave, znam da to ova ekipa može, pokazali smo srce kad su nas mnogi podcjenjivali, znam da će tako biti i ovaj put - rekao je Luka Lončar, a dodao Maro Joković:

- Tek smo se probudili u trećoj četvrtini kao i protiv Grčke, ali bila je prevelika razlika za stizati. Ne treba klonuti, igramo sa Španjolcima, Bogu hvala, sreli bi se kad-tad. Ovo nam je bila zadnja prilika za kiks, kiksali smo, a sad više nema povratka. Itekako imamo šanse.

Nije tu sigurno bilo kalkulacija, Hrvatska je porazom u zadnjoj utakmici u skupini zakazala susret protiv Španjolske u četvrtfinalu, najtežeg mogućeg protivnika u ovom trenutku.

- Teško je bilo što reći, naći pravu riječ koja može opisati raspad koji se dogodio u našoj igri i glavama. Ne znam koji je razlog, sigurno nismo glavom bili u utakmici, kalkulacije tko, što, kako, a nismo spremni ući u pravu borbu. Krivi smo svi, od mene do posljednjeg igrača, sad ide teži put, sami smo ga kreirali - rekao je izbornik Tucak pa zaključio:

- Valja se junački izdignuti, ako to možemo. Pokazati karakter - ukoliko to možemo, onda ćemo to uspjeti napraviti, ukoliko ne možemo, ići ćemo doma i to će biti ružan završetak jednog sna. Imamo dva dana, sigurno igramo zadnju utakmicu na rasporedu, ako se ne promijeni. Idemo junački pa tko koga, nema nam druge. Sigurno je da ih možemo pobijediti, ali i da igramo protiv najtežeg mogućeg protivnika.

Pariz: XXXIII. Olimpijske igre Pariz 2024. Vaterpolo utakmica, grupa A, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Četvrtfinale Olimpijskih igara u vaterpolu između Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u četvrtak, 7. kolovoza, vjerojatno s početkom u 21 sat.