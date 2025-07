Tucak: Ne može jedna utakmica izbrisati sve dobro. Zadnje dvije govore da smo na pravom putu

Imali smo želju, ambiciju s kojom smo došli ovdje, a to je osvojiti medalju, ali ta jedna utakmica... No izgubljeno četvrtfinale ne može izbrisati baš sve dobro što je bilo na ovom turniru, kazao je nakon pobjede nad Crnom Gorom izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak.

Hrvatski vaterpolisti osvojili su peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Singapuru pobjedom nad Crnom Gorom 19-13 (3-3, 3-2, 8-2, 5-6). Izabranici Ivice Tucka i po drugi puta su na ovom prvenstvu svladali Crnogorce i osvojili peto mjesto na svijetu. Hrvatska je u Singapuru ubilježila pet pobjeda, ali je to bilo dovoljno tek za peto mjesto jer je presudio jedini poraz u četvrtinalu protiv poletne Mađarske.

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Protiv Crne Gore, koju smo svladali i u grupnoj fazi, presudila je treća četvrtina, koju smo dobili s 8-2 uz dvije "mini-serije" od 3-0 i 5-0. U prvoj četvrtini nijedna momčad nije uspijevala postići značajniju prednost (3-3), kao ni u drugoj, nakon koje su Crnogorci otišli na odmor s prednošću od 6-5.

U trećoj četvrtini Hrvatska je zaigrala puno snagom i s tri uzastopna gola dolaze do vodstva 8-6, da bi Crnogorci izjednačili sa svoja dva gola (8-8). S dva gola Konstantina Harkova "barakude" opet vode s dva razlike, da bi Luka Bukić, Marko Žuvela i Loren Fatović završetkom serije 5-0 to podigli na velikih i presudnih pet razlike (13-8) krajem treće četvrtine.

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Žuvela je s pet golova bio prvo ime kod Hrvatske, Bukić je zabio četiri bez ijednog promašaja, a Harkov je dodao tri gola, dok je Marko Bijač imao osam obrana.

- Ova utakmica protiv Crne Gore, ali i ona dva dana ranije (pobjeda nad SAD-om, op.a.), mi daje za pravo vjerovati da smo na pravom putu. Ovo je jedna zdrava momčad, ekipa koja želi igrati i pobijeđivati za Hrvatsku. Završili smo ipak turnir sportski i imajući u vidu kako igramo za našu zemlju. Sada nam ipak dajte malo vremena da se odmorimo, ali vrlo brzo ćemo mi u daljnju, ali temeljitu analizu - kazao je Tucak.

- Rekli smo da ćemo dati sve od sebe. Trener nam je rekao, ali to i sami znamo, ipak predstavljamo državu. To nam je u glavi, na svakom velikom natjecanju moramo dati najbolje od sebe, i u to u svakoj utakmici. Neovisno za koje se mjesto igralo i tako je bilo i sada, protiv Crne Gore - kazao je igrač utakmice Marko Žuvela.