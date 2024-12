Tucak: Nova pravila promijenit će vaterpolo! A mi smo krenuli s pomlađivanjem reprezentacije

Moramo se što prije prilagoditi na nova pravila koja će sigurno dosta promijeniti vaterpolo, rekao je Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije koja se okupila u Zagrebu uoči nastupa na Svjetskom kupu u Bukureštu.

Hrvatski vaterpolisti odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Mađarske u Zagrebu, u subotu od 18 sati, a taj će se dvoboj odigrati po novim, modificiranim pravilima vaterpolske igre.

Pariz: Finale turnira u vaterpolu na Olimpijskim igrama između Srbije i Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zanima me kako će sve to izgledati. Kraće je plivalište, kraće je vrijeme napada i vjerojatno će to, između ostaloga, donijeti i veći broj pogodaka. Na nama je da se što prije priviknemo na sve promjene u igri, a vjerujem da nećemo imati puno problema oko toga jer imamo polivalentne igrače u momčadi. Igra će postati više fizička, bit će puno više kontakta, ali imamo igrače koji mogu odgovoriti svim tim zahtjevima. Sigurno je da će ovo biti vaterpolo koji dosad nismo imali prilike gledati - naveo je izbornik Tucak.

Pariz: Slavlje vaterpolista nakon osiguranog finala na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ovo je naše prvo okupljanje nakon Olimpijskih igara. Ulazimo u novi ciklus, kadar je popunjen s novim, mladim igračima. Čeka nas i nastup na Svjetskom kupu u Bukureštu, turniru koji za nas nema veliki natjecateljski značaj jer smo već izborili nastup na Svjetskom prvenstvu. Ali, Svjetski kup će nam dobro doći da isprobamo nove igrače, da oni dobiju iskustvo i da se priviknu na reprezentaciju - komentirao je Tucak te se još jednom osvrnuo na budućnost hrvatske reprezentacije.

- Pomlađivanje reprezentacije je krenulo. Postoji još krug igrača koji su nam vrlo zanimljivi, uvijek smo bili reprezentacija koja je otvarala vrata mladim igračima - zaključio je izbornik vaterpolske reprezentacije.

Svjetski kup u Bukureštu se održava od 7. do 12. siječnja.