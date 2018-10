Al ga je zavalio: Neymar u 2 minute nokautirao Zvezdu...

NAJAVA

Nogometaši PSG-a i u ovu sezonu su ušli kao veliki favoriti za osvajanje Lige prvaka, no u tome snu ih je malo prizemljio Liverpool pobijedivši ih u prvom kolu sa 3-2 na Anfieldu.

Parižani se žele vratiti na pobjedničke staze, a gostovanje Crvene Zvezde na Parku prinčeva je idealna prilika za Mbappea, Cavanija i Neymara da namjeste svoje nišanske sprave.

No, kako bi došli do punog plijena morat će se "vraški" potruditi. S druge strane stoji europski prvak iz 1991. godine Crvena Zvezda koja se u Ligu prvaka vratila nakon 27 godina. Zvezdaši su na domaćem terenu odigrali sjajnu utakmicu protiv Napolija i završili neokrznuti.

Pljuštali su udarci gosti sa svih strana, no uspjela se momčad s Marakane obraniti i osvojiti veliki bod protiv renomiranog protivnika. To im je dalo veliki za let za buduće utakmice, no isti rezultat će biti jako teško ponoviti protiv PSG-a, koji kad namiriše "krv" dokrajči te do kraja.

Lokomotiv Moskva - Schalke

U drugoj utakmici ranijeg termina sastat će se ruski i njemački klub. Schalke je u prvom kolu odigrao 1-1 s Portom dok je Lokomotiv doživio pljusku na vrućem gostovanju kod Galatasaraya izgubivši 3-0. Nijemci imaju više iskustva u ovakvim natjecanjima, no ne treba podcijeniti Ruse za koije bi od početka trebao nastupiti Vedran Ćorluka.