Tuchel uoči Hrvatske šokirao englesku zvijezdu: Potreslo me

Engleski mediji su tijekom četvrtka objavili da se na reprezentativnom popisu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji će službeno biti objavljen u petak, neće naći Harry Maguire i Fikayo Tomori.

U pitanju su dva obrambena igrača koje je Tuchel zvao u reprezentaciju prilikom posljednje akcije, a to su bile prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja. Za englesku reprezentaciju je 33-godišnji Maguire, inače igrač Manchester Uniteda, upisao 66 nastupa u karijeri te je pritom postigao sedam golova.

- Bio sam uvjeren da ovog ljeta mogu imati važnu ulogu u reprezentaciji nakon dobre sezone koju sam imao. Ova me odluka potresla. Cijelu godinu sam čekao SP i predstavljati svoju zemlju. Igračima želim sve najbolje - poručio je uzdrmani Maguire.

Igrač Milana Tomori za Englesku je odigrao šest utakmica. Engleska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L gdje je i Hrvatska. Preostala dva sudionika skupine su Gana i Panama. Upravo će Hrvatska i Engleska odigrati utakmicu prvog kola skupine L, a dvoboj se igra u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjeeuropskom vremenu.