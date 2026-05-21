Tuchel uoči Hrvatske šokirao englesku zvijezdu: Potreslo me

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bio sam uvjeren da ovog ljeta mogu imati važnu ulogu u reprezentaciji nakon dobre sezone koju sam imao. Ova me odluka potresla. Cijelu godinu sam čekao SP, rekao je stoper Manchester Uniteda

Engleski mediji su tijekom četvrtka objavili da se na reprezentativnom popisu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji će službeno biti objavljen u petak, neće naći Harry Maguire i Fikayo Tomori.

U pitanju su dva obrambena igrača koje je Tuchel zvao u reprezentaciju prilikom posljednje akcije, a to su bile prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja. Za englesku reprezentaciju je 33-godišnji Maguire, inače igrač Manchester Uniteda, upisao 66 nastupa u karijeri te je pritom postigao sedam golova.

- Bio sam uvjeren da ovog ljeta mogu imati važnu ulogu u reprezentaciji nakon dobre sezone koju sam imao. Ova me odluka potresla. Cijelu godinu sam čekao SP i predstavljati svoju zemlju. Igračima želim sve najbolje - poručio je uzdrmani Maguire.

Igrač Milana Tomori za Englesku je odigrao šest utakmica. Engleska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini L gdje je i Hrvatska. Preostala dva sudionika skupine su Gana i Panama. Upravo će Hrvatska i Engleska odigrati utakmicu prvog kola skupine L, a dvoboj se igra u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjeeuropskom vremenu.

