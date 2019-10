Neredi u Splitu! Potukli su se navijači, Mađar je u bolnici...

U srijedu tijekom dana u Splitu napadnut je kombi u kojem su se nalazili mađarski navijači, a tijekom večeri došlo je do novih nereda.

Čula se galama i vidjela sam sirene. Nakon toga policija je počela razdvajati Mađare, valjda da ne dođe do nekih većih sukoba, rekla nam je čitateljica.

Unatoč rigoroznim mjerama opreza, dvije skupine navijača potukle su se u večernjim satima u Splitu uoči sutrašnje utakmice Hrvatske i Mađarske. Do tučnjave je došlo ispred hostela na Gripama gdje je smješteno jako puno mađarskih navijača. Policija je privela petoricu hrvatskih državljana, dok je s druge strane priveden i jedan Mađar, dok je jedan zadobio lakše ozljede i završio je u bolnici.

Policija je jako brzo reagirala i spriječila veće nerede, no veliko je pitanje kako je uopće do toga došlo obzirom na to da je Split ovih dana sigurno najsigurniji grad u Hrvatskoj.

Hrvatska je posljednji put na Poljudu igrala 2015. godine protiv Italije kada je osvanula svastika na travnjaku, a policije ovaj put ima više nego ikad kako se ne bi ponovila 'afera svastika' ili nešto tome slično.

Pretpostavlja se kako će na sam dan utakmice u Splitu biti oko 1500 policajaca što je više od onoga kad je u Zagrebu gostovala Engleska, tad ih je bilo oko 1400. Ipak, 'najsigurnija' utakmica bila je ona između Hrvatske i Srbije koju je osiguravalo oko 2500 policajaca.

Zbog odnosa Torcide i HNS-a oprez je još veći, postoji strah kako bi navijačka skupina splitskog Hajduka mogla napraviti svojevrsnu sabotažu, ali sve je to u sferi nagađanja. Bilo kako bilo, opreza nikad dosta te će u Splitu osim navijačkog biti i policijsko opsadno stanje. Spremne su i 'antidron' puške, kao i policijski helikopter koji će kružiti nad Splitom.

No unatoč osiguranju, u srijedu su se dogodile dvije tučnjave. Tijekom dana je napadnut i kombi u kojem su se nalazili mađarski navijači.

- Danas oko 11 sati u ulici Pod Kosom u Splitu oštećena su dva stakla na parkiranom kombi vozilu mađarskih registracijskih oznaka, u kojem nije bilo osoba. U odnosu na navedeni događaj, u tijeku je kriminalističko istraživanje nad tri osobe koje se dovode u svezu s oštećenjem vozila - stoji u priopćenju policije u kojem se dodaje:

- U 14.50 sati u Ulici Slobode u Splitu policijski službenici su uočili incident, u kojem je nekoliko osoba pokušalo napasti dvije osobe za koje se pretpostavlja da se radi o mađarskim navijačima. Nitko nije ozlijeđen. Brzom intervencijom policijskih službenika uhićene su dvije osobe koje se dovode u svezu s događajem. Privedene su u službene prostorije i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje.