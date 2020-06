Tudor: Bilo je teško, talijanski... Neka je i druga pobjeda u kućici

Ili jesi ili nisi, nebitno imaš li 18, 20 ili 25 godina. Gledam to po svome primjeru, pa mi smo sa 17, 18 godina bili nositelji igre, rekao je Tudor nakon teške pobjede 1-0 kod Istre

<p><strong>Hajduk</strong> je u četvrtak nastavio s pobjedama protiv momčadi koje se bore za ostanak, ali opet je to bilo jako teško. <strong>Istra 1961</strong> pala je 1-0, što je prva gostujuća pobjeda Splićana u HNL-u u 13 mjeseci, a da se protivnik ne zove Varaždin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tudor pred novinarima</strong></p><p>- Zahtjevna, teška utakmica. Bilo je napeto do samog kraja. Presretan sam što smo pobijedili drugu utakmicu u nizu. To je važno, volim kad ne primimo gol. Imali smo još neke šanse za drugi gol, Istra je imala ponešto. Idemo dalje - rekao je <strong>Igor Tudor</strong>, trener Hajduka, nakon utakmice.</p><p>- Zadovoljan sam s obzirom na onu priču da teško dobivamo u gostima. Sad smo pobijedili 1-0. Teško, talijanski, uz borbu do zadnje minute, ali to je tako. Dominirali smo u prvom poluvremenu, vrtili s jedne i druge strane, donosili balun do 20 metara. Nije lako, pojedinac treba napraviti neku razliku nekim potezom, šutom, nečim. Ali drago mi je da smo držali to do kraja, dobar mentalitet, nova injekcija samopouzdanja za iduću utakmicu, idemo zaokružiti treću doma s Varaždinom - kazao je.</p><p>Prokomentirao je i nastup debitanta <strong>Marija Čuića</strong> (19) koji je bio u početnoj postavi i izašao u 66. minuti.</p><p>- Mario je bio super, dobar mentalitet, napravio je dosta dobrih stvari. Varaždin je opet prilika za pojedince. Imam tu priču - ili jesi ili nisi, 18 godina, 20 ili 25, totalno nebitno. Gledam iz svog iskustva, iz generacije koja je sa 17, 18 godina igrala standardno i bila nositelj. Vidim da je sad neka priča "super što su mladi" i da je to dovoljno. Nije dovoljno, trebaš uskočiti u vlak. Bit će još prilika za ulaženje i od početka. Treba se dizati još i idemo dalje - kaže Tudor.</p><p>- Varaždin? Vidjet ćemo. Novi trener, neke nove stvari. Nisam ga još gledao, pogledat ću sad ove dvije. Vjerojatno će biti u nekom niskom bloku. Neka su ove dvije pobjede u kućici i idemo po treću - zaključio je.</p><p>- Nije bilo lako, Istra je dobar protivnik i želim im svu sreću u nastavku. Imali smo šanse koje smo trebali realizirati. Imali smo i greške koje trebamo popraviti. Nadamo se da će gledatelji što prije doći na utakmice i jedva čekamo - rekao je kapetan Hajduka <strong>Josip Juranović</strong>.</p><p><strong>Ivan Prelec</strong>, trener Istre, nije previše očajavao. Okrenut je izravnom duelu za ostanak s Interom, koji je ranije u četvrtak izgubio od Gorice (3-0). Puljani sad imaju dva boda više i pobjeda nad direktnim suparnikom u borbi za ostanak sedam kola prije kraja značila bi jako puno.</p><p>- Teška utakmica za nas. Trebali smo i mogli uzeti više, nismo. Rani gol usmjerio je utakmicu i pomogao Hajduku da lakše provede svoj plan. Mi smo imali šanse koje nismo iskoristili, a Hajduku svoju jednu jest i zato je zasluženo pobijedio. Oni su zabili, mi nismo - rekao je domaći trener i dodao:</p><p>- Nema vremena za plakanje. Okrećemo se sljedećoj utakmici, znamo koliko nam znači. Znamo da ćemo okrenuti ovo na pozitivu.</p><p><strong>Petar Bosančić</strong> prošao je Hajdukovu školu nogometa, ali nije se uspio nametnuti i prije dvije godine bez odštete otišao je u Pulu.</p><p>- Moja izvedba nije bitna, bitan je rezultat koji, nažalost, nije pozitivan po nas. Opet smo primili u početku i kasnije nismo realizirali šanse. Čvrsta, muška utakmica. Moramo se odmoriti u ovih nekoliko dana, analizirati stvari koje nisu bile mogle, svesti pogreške na minimum i odigrati utakmicu maksimalno - rekao je Bosančić.</p><p><strong>Josip Maganjić</strong> imao je sličan put, ali je na Drosinu stigao na posudbu iz Fiorentine.</p><p>- Slično kao protiv Rijeke, primili smo rani gol i imali šanse, ali neće lopta u gol. Nismo imali sreće. U utorak nam je važna utakmica i u njoj moramo pobijediti - rekao je Josip.</p><p><em>Sažetak utakmice Istra - Hajduk pogledajte <a href="https://www.24sata.hr/sport/duka-je-poklonio-gol-bivsem-klubu-zasmetao-mu-suigrac-698954?utm_medium=Status&utm_source=Facebook&utm_content=698954&utm_campaign=24sata+Facebook+status" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p>