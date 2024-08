Tudor: 'Finale Lige mladih nije bio realan za Hajduk! Kod nas više cijene strance nego svoje'

U makarskoj Apfel areni odražan je godišnji seminar Nogometnog središta Split, na kojem su treneri obnavljali licencije za tekuću sezonu. Seminar su organizrali tajnik i voditelj središta Dino Knezović i Ivan Gudelj, a predavanja su održali nogometni sudac Duje Strukan i naš proslavljeni reprezentativac i trener Igor Tudor, koji je prikazivao primjere uigravanja momčadi s treninga Lazija, nakon čega je odgovarao na pitanja o raznim temama.

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter





- Moj prijatelj Ivan Leko u pet utakmica belgijskog prvenstva primio je samo jedan gol. Klub je na prodaju, momčad je mlada i on se posvetio radu na obrani, to je jedini način - rekao je na početku predavanja Tudor, a zatim otkrio zanimljiv detalj s treninga uoči utakmice Juventusa i Lazija:

Tudor: Mladi igrači moraju više raditi

- Dan prije utakmice rekao sam Castellanosu da nema šanse protiv Bremera, da će ga ovaj 'pojesti'. Rekao sam mu da ću mu za svaki dobiveni duel na utakmici pokloniti bocu kvalitetnog vina. Nakon što je dobio jedan duel, pogledao me i pokazao rukom 'ovo je boca vina'.

Dio predavanja bio je posvećen i problemima rada s mladim igračima.

Foto: Veljko Martinović/Dalmatinski portal

- Nismo se prilagodili. To je već sociološki problem. Igrač dođe, odradi sat i pol i ode. Treba se prilagoditi vremenu, raditi više i bolje. Na ulazu u omladinsku školu treba staviti ogroman natpis 'radimo igrače, a tek onda rezultat i igru'. Raditi individualno na stvaranju igrača. To je svugdje problem. Treba naći rješenja, ne smije se odustati...

Vaša je generacija ušla kao kompletna u seniore iz juniora, a juniori Hajduka su 2023. godine igrali finale Lige prvaka mladih i malo ih je igralo važnu ulogu u prvoj momčadi. Zašto?

U Hajduku nije dobra klima za mlade

- Hajduk je sad i proteklih godina u specifičnoj situaciji. Nije dobra klima za mladog igrača. A i manje i slabije se radi. Bilo je nekoliko interesantnih igrača, Vušković, Pukštas... Trojica-četvorica igrača su ušla u prvu momčad. Nije to malo. Taj finale nije bio ni realan. Ne omalovažam, ali... Izbacili smo Manchester City, gdje ima deset igrača koji mogu igrati bilo gdje. Nogomet je jedini sport u kojem bolji ne pobjeđuje u 90 posto slučajeva.

Foto: Veljko Martinović/Dalmatinski portal

Koliko je u današnjem nogometu važna uloga trenera?

- Veća nego prije. Danas svatko sve zna. Brzo te vrijeme 'pregazi'. Danas svi treniraju, imaju škole nogometa. Treneri se educiraju, razvoj nogometa je jako brz. I nije svaki klub za svakoga. Imamo priču Hajduka, gledao sam svoje igrače da u dvije utakmice nisu bili isti. Kada sam došao u reprezentaciju prvi put, bili su ondje Boban, Bokšić, Šuker, Štimac, Bilić... Ja sam došao, osjećala se težina tih igrača. S vremenom to nije isto. Igrači su danas 'mekši', zato je veći utjecaj trenera.

Tudor: U Hajduku sam griješio

Radili ste u mnogim sredinama koje su poznate po pritisku, od Hajduka, preko Galatasaraya, Marseillea, PAOK-a, Lazija... Kako se nosite s pritiskom?

- Pritisak je svugdje i sam sebi ga stvaraš. Nemoguće se obraniti od toga. Ja, recimo, radim vježbe meditacije, to mi dosta pomaže. Trema je uvijek tu. Rezultat je 'smrt' za trenera. Ovisi o tebi, ali i 300 faktora. U pripremi utakmice nastojim isključiti rezultat kao faktor. Koncentriram se na ono što smo radili. Pokušavam to prenijeti i na igrače. Nije to lako. Kada izgubiš, svi te okolo 'pojedu'.

Što je ključno u razvoju igrača?

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

- Momci od deset godina vježbaju korner. Evo ti licencija i ajde kući! Ključ je individualni pristup igraču. Nuno Tavares, strašan igrač, ostajao je nakon treninga vježbati centaršut. Trenirao sam kadete 2 u Hajduku i danas znam koliko sam tada griješio jer sam s njima radio seniorski nogomet.

Žudi li moderni nogomet za promjenama?

- U nogometu su promjene jako spore. Volio bih da su brže. Nešto, bilo što, manje igrača, veći golovi... VAR je načinio nogomet poštenijim, pet izmjena je fantastično, ali treba troga još.

Kakva su vaša iskustva s igračima koji imaju zvjezdani status?

Suđenje u HNL-u ide u dobrom smjeru

- Tu mogu doktorat napisati. Predsjednik Savvidis me zove, 'imam ugodno iznenađenje'. To je bio Berbatov. U Galatasarayu sam imao Sneijdera, Payeta u Marseilleu, Cristiana u Juventusu...

Što je bitno da bi netko bio dobar trener?

- Bitno je dosta stvari. Nogomet je toliko bogat, važno je imati dobre igrače. Marljivost, znatiželja, talent, odabir dobrih suradnika...

Kolika je razlika suđenja u Europi i u Hrvatskoj?

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

- Priča sudaca u Hrvatskoj je nezgodna jer imam 'povijest bolesti' sa sucima. To sada ide u dobrom smjeru, ali trebat će vremena. Talenta nitko nema kao mi. Problem je što nas ima malo, ali kad savladamo 'povijest bolesti', ići ćemo naprijed.

Pratite li Hajduk i gdje je problem, niste uspjeli ni vi, ni Leko, ni Jurić, ni Pletikosa...?

Vani moraš biti dvostruko bolji da bi uspio

- Svi smo mi hajdukovci. Ogroman klub po veličini i povijesti, ali s nesrazmjerom rezultata i infrastrukture. Marseille je ogroman klub, ali ne može se približiti PSG-u. Imam osjećaj da se kod nas domaćeg čovjeka manje cijeni nego stranca. Nemam ništa protiv ikoga. Mass Sarr je bio odličan igrač, ali Jurica Vučko je bio puno bolji. Dva pogrešna pasa i odmah zvižduci... Sada imamo situaciju s Perišićem, ne ulazeći tko je kriv. Kale je 'naš', sportski direktor, Leko je bio tu... To je valjda u našim genima. Kada ti dođeš van, onda moraš biti dvostruko bolji i igrač i trener da bi te priznali i da bi uspio. Kod nas je obrnuto, čemu to? Nas je četiri milijuna. Nema većih sportaša nego u ovom dalmatinskom bazenu. Bilbao? Ma koji Bilbao... Mi smo pametni, jaki, 'furbasti', nema jačih.

Vidite li se nekad ponovno na klupi Hajduka?

- Ja sam svoj 'križ' nosio, dva puta. Šalim se...

Foto: Ciro De Luca

Čekate li ponudu, čime se bavite?

- I da i ne, nema od čekanja ništa. Živim dan po dan. Imam obitelj, troje djece. Volim biti otac, obiteljski čovjek. Dugo sam bio vani i nije to lako, čovjek osjeća i grižnju savjesti. Koristim ovo vrijeme da više budem s obitelji.

Koristite li ovo vrijeme da više gledate Hajduk, pa je onda još i teže proživjati sve?

Gattuso zna s igračima

- Nikada nije lako. Dobro, ispali smo iz Europe, ali idemo dalje. Treba zadržati pozitivan duh i ići dan za danom, kao i uvijek u nogometu.

Iz kluba dolaze pomalo defetističke izjave o tome da se ne mogu uspoređivati s Dinamom, da neće biti pojačanja...

- Bit će to dobro. Mora.

Ako itko poznaje Gattusa, to ste vi.

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

- Dobar trener, s velikim iskustvom u svemu. Kada završi prijelazni rok pa se sve kompletira, i njemu će biti lakše raditi. Mislim da ga igrači vole. Izgleda malo ovako, ali uvijek je imao dobre odnose s igračima, to mu je forte. Malo i talijanske taktike.

Iako njegov trenerski put i nije baš bio nešto uspješan...

- Osim Guardiole, Ancelottija i njih par, karijere svih nas ostalih su time obilježene. Samo se nekoliko trenera može pohvaliti da su stalno uspješni.

Najavio vas je Gudelj kao budućeg izbornika. Kako gledate na smjenu generacija u reprezentaciji?

Tudor: Prioritet mi je raditi u Italiji

- Očekivanja su uvijek ista. Uvijek su igrači sve diktirali. Treba ići dan za danom. Vidjet tko će ostati, tko ide. Brozović je otišao, Luka će valjda ostati još ovaj ciklus. Uvijek ćemo imati dobrih igrača. Samo treba vidjeti na kojem nivou. Nije isto kada ti igrač igra u Juventusu, Realu, Barceloni ili Milanu ili stepenicu ispod.

Biste li iskoristili Ligu nacija za pripreme za novi ciklus kvalifikacija za SP ili igrali s najboljima?

- To je stvar izbornika. On će najbolje znati što treba, on poznaje te igrače, nove koje bi trebao priključiti.

Je li Italija uvijek u vašim planovima?

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

- Tamo sam kući, poznajem jezik, kulturu rada. To mi je prioritet. Radio sam i u Francuskoj, otvoren sam za sve, za neki pravi, ozbiljan projekt, uz prave ljude.

Radili ste u vrućim mediteranskim sredinama, gdje je veliki pritisak. Možda je bolje otići malo u sjevernije krajeve Europe gdje su malo hladnije glave!

- Ha, ha... A tko to zna. Ne treba o tome puno ni razmišljati. Kada nešto dođe, odvagat ću.

Je li tragedija da 2024. pričamo o infrastrukturi Hajduka, koja je ista kao i kada ste počinjali igrati prije 35 godina?

- To je ogroman problem. Ne smije to ostati na riječima. Krajnje je vrijeme da se nešto pokrene.