Tudor na meti Napolija! Trebao bi se naći s vlasnikom kluba tijekom reprezentativne stanke

Iz Italije stiže vijest kako će se u narednim danima Igor Tudor sastati s čelnicima Napolija kako bi pokušali dogovoriti suradnju. Vijest je neslužbena, ali dolazi iz pouzdanih izvora, koji su je najavljivali i prije dva tjedna.

Kad je prije nešto manje od mjesec dana turski velikan Bešiktaš službeno objavio kako je stručnom stožeru dodao dva nova imena, Hari Vukas imenovan je na mjesto pomoćnog trenera, a Toni Modrić za kondicijskog trenera, a nisu objavili ime glavnog trenera, svi su pomislili da se samo čeka potpis Igora Tudora.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Tudor žario i palio kao trener Verone

Pokretanje videa ... Tudor slavi pobjedu protiv Juventusa | Video: Hellas Verona/Instagram

Vukas i Modrić dugogodišnji su Tudorovi suradnici i sve je bilo spremno da im se priključi i glavni trener Tudor. Pa iako su Turci najavljivali da je to gotova stvar, da je Tudor doputovao u Istanbul na pregovore, od cijele priče nije bilo ništa. Bešiktaš je u velikim problemima, niže loše rezultate i trener Senol Guneš je dobio otkaz, a u kombinacijama za povratak na klupu Bešiktaša bio je i Slaven Bilić, no on trenutno vodi saudijski Al Fateh, pa se predsjednik Bešiktaša Ahmet Nur Cebi očito okrenuo Tudoru.

No poznato je da je Tudoru Italija uvijek prva opcija. Prije dva tjedna bio je u Italiji, gdje je navodno obavio razgovore s čelnicima Rome, a povezivalo ga se tada i s Napolijem. Štoviše, talijanska La Repubblica objavila je kako je predsjednik Napolija De Laurentis nezadovoljan trenerom Rudijem Garcijom, kojem je navodno dao par utakmica da prodrma momčad, ili će za zamijeniti.

No ništa od toga, remi u Ligi prvaka s Union Berlinom, domaći poraz od Empolija... Aktualni prvak Italije očito tone sve dublje, pa je iz Italije večeras stigla vijest kako će se Tudor i De Laurentis sastati u stanci i razmotriti mogućnost suradnje. Tudor nije jedini, ali je najozbiljniji kandidat, koji je jako dobro poznato ime u Serie A, a ima za sobom i iskustvo rada u "vrućim" sredinama kakve su bez sumnje Split, Solun, Marseille...