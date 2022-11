Tudor nakon ispadanja: Bilo je bučno, igrači me nisu čuli. Igrali smo dobro, ali nije bilo dovoljno

U šestom kolu grupne faze Lige prvaka, Marseille je izgubio protiv Tottenhama 2-1 te ispao iz Europe. Tudorov Marseille poveo je protiv Tottenhama golom Mbemba u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, ali gosti su se vratili golom Lengleta na asistenciju Perišića. Tudor je u 95. minuti ostao bez Europe kada je za konačnih 2-1 zabio Hojbjerg.

- U zadnjim minutama vladala je potpuna pomutnja, bilo je galame. Nažalost, to nas je koštalo. Na kraju sam tražio od igrača da ne idu previše naprijed, da se ne bi raspale linije. Ali bilo je puno buke, riječi nisu dopirale do mojih nogometaša. Oni su jednostavno samo htjeli postići pogodak - rekao je trener Marseillea Igor Tudor koji je u posljednjim sekundama susreta ostao bez Europske lige.

- Nisu čuli, bilo je puno buke. Nismo se zamarali s ostalim rezultatima u skupini. Htjeli smo da igrači mislima ostanu isključivo u igri te da ne razmišljaju o ostalim okolnostima - dodao je pa se osvrnuo na prvi Tottenhamov gol:

- Nismo dobro krenuli u drugu trećinu. Primili smo gol, zatim smo opet počeli dominirati, ali bilo je kasno. To je jednostavno nije bilo dovoljno.

Tudor je objasnio i uvođenje Seada Kolašinca u utakmicu.

- Ušao je jer je napadački orijentiran igrač. Generalno smo pokušali biti dosta ofenzivniji, pogotovo pritom mislim na ulazak Cengiza Undera. Sve bi bilo drugačije da je Kolašinac zabio - onda bi nastavili u Ligi prvaka.

Tudorov Marseille do kraja prvog poluvremena imao je ulaznicu za osminu finala, ali njegova momčad ipak je prosula prednost protiv Spursa te završila na posljednjem mjestu skupine sa šest bodova dok je Sporting osigurao Europsku ligu s bodom više.

- Gledajte, odigrali smo dobru utakmicu protiv vrlo jakog protivnika. No, to nije bilo dovoljno. Trenutno nam ne ništa ide u prilog i nogomet nam ne daje ni malo od onoga što smo objektivno zaslužili. To me strahovito živcira, ali me i čini tužnim - zaključio je Tudor.

