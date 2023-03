Tudor nastavlja lov za PSG-om! Marseille dobio Majerov Rennes

Foto: STEPHANE MAHE

Parižani su na plus osam ispred Marseillea, no druga polusezona je tek krenula. Tudorova momčad stigla je do vrijedne pobjede u derbiju kola na vrlo teškom gostovanju. Zaigrao je i hrvatski reprezentativac Lovro Majer

U derbiju 26. kola francuskog nogometnog prvenstva Ligue 1 Marseille je na Roazhon Parku pobijedio Rennes 1-0 učvrstivši se na drugom mjestu ljestvice. POGLEDAJTE VIDEO: Tri boda momčadi Igora Tudora donio je Sead Kolašinac golom u 57. minuti. Za Rennes je od 85. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Lovro Majer. Domaćin je bolje ušao u susret i u 15. minuti Rennes je mogao do vodstva. Amine Gouiri je odlično pucao, ali je pogodio vratnicu. U 31. minuti lijepu priliku je imao i Karl Toko Ekambi, ali je pucao pored gola. U posljednjim trenucima prvog dijela Benjamin Bourigeaud je udarcem iz daljine pokušao iznenaditi Pau Lopeza, ali nije uspio. Foto: STEPHANE MAHE Marseille u prvih 45 minuta nije imao niti jednu priliku, no gosti su poveli u 57. minuti. Tudorova momčad je brzinski izvela slobodan udarac. Rongier je gurnuo do Undera koji je ubacio loptu na drugu stativu do Seada Kolašinca, a ovaj lagano pogodio za 1-0. Foto: STEPHANE MAHE U 64. minuti Alexis Sanchez se našao u izglednoj situaciji za 2-0, ali je njegov udarac Mandanda lakoćom obranio. U 76. minuti domaćin je bio blizu izjednačenja, Arthur Theate je pucao glavom nakon ubačaja, ali tik uz vratnicu. U završnici utakmice Rennes je pojačao pritisak, u 85. minuti u igru je ušao i Majer, a u 89. je imao lijepu priliku, ali je pucao pored gola. Foto: BENOIT TESSIER U ranije odigranom susretu Monaco je na gostovanju kod Troyesa odigrao 2-2, ispustivši važne bodove u borbi za Ligu prvaka. VIDEO SAŽETKA OVDJE Najčitaniji članci