Hrvatski trener Igor Tudor (43) prošle je sezone radio u Juventusu kao pomoćnik Andree Pirla, a od rujna ove godine preuzeo je talijanskog prvoligaša Veronu koja je u 12. kolu Serie A remizirala s Napolijem 1-1.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Tudor

Verona je ove sezone pobijedila Romu (3-2), Lazio (4-1), a u prethodnom kolu i Juventus (2-1), te je zahvaljujući dobrim rezultatima jedno od najugodnijih iznenađenja u talijanskom prvenstvu.

Nakon odlaska Eusebija di Francesca koji je dobio otkaz poslije tri poraza u nizu u prva tri kola, Tudor je preuzevši klupu talijanskog prvoligaša promijenio stil igre.

- Popravili smo se u obrani, imamo kvalitetu u napadu i uvijek nešto stvorimo. Bod je zaslužen, daje nam samopouzdanje i ponosni smo. Nogomet se mijenja, trener mora evoluirati. Ljudi više ne žele gledati nogomet na čekanju. Volim kad moja momčad pritišće u zoni, ali sada to radimo kao muškarci - rekao je Tudor pa nastavio:

- Nikad nije lako igrati jedan na jedan, ali to je ključno. Imamo kompliciran način treninga. Teško bi bilo trenirati veće momčadi na ovakav način. Možda ćemo morati pronaći sredinu u tome tako što ćemo napraviti presing visoke i niske zone bez igranja jedan na jedan. To je pomalo bolesno i igraču poput Cristiana Ronalda to ne biste mogli objasniti.

Napolijev trener Luciano Spalletti nakon utakmice je pohvalio Veronu rekavši kako momčad igra fizički zahtjevan nogomet s puno trčanja i igre "jedan na jedan" po ideji Igora Tudora.

Verona je nakon odigranih devet utakmica deseta na ljestvici Serie A s osvojenih 16 bodova.