Tudor promovirao nove klince, Nejašmić ispao iz kombinacija?

Cijele se jeseni Hajduk mučio na gostovanjima, a onda se nakon šest mjeseci patnje i putešestvija po HNL travnjacima vratio u Varaždin, u kome je slavio i na početku sezone. Tko bi krajem srpnja i pomislio da će ta pobjeda na prvom gostovanju u Varaždinu bijelima biti i jedina gostujuća pobjeda, da će od svih suparnika u HNL-u slaviti jedino kod davljenika Varaždina?

A da stvar bude intrigantnija, i ta ljetošnja i ova nedjeljna utakmica bile su po mnogim detaljima slične. To što se igralo na istom stadionu, što je obje utakmice gledalo gotovo navlas jednako gledatelja, što je Hajduk igrao u dresovima boje lavande koje je u prvom ogledu promovirao, nije posebno ni važno. No da su to i Buriću i Tudoru bile prve gostujuće utakmice i pobjede u njihovim drugim mandatima na klupi Hajduka, da su oba susreta završila pobjedama 3-0, da su u oba golove zabijali Eduok i Caktaš, koji je i tada zabio s bijele točke, da je nakon obje utakmice Hajduk drugi na prvenstvenoj ljestvici... , e to je već Hajdukov 'deja – vu'. Baš kao što je već viđeno i da je i tada i danas Hajduk na novom početku. Nadajmo se samo da Tudor neće završiti kao Burić...

Od Varaždina do Varaždina, u tih gotovo 200 dana, Hajduk se vrtio u krug neuspješno pokušavajući pronaći izlaz, a hoće li ga pronaći pod Tudorovom komandom i konačno zaploviti u pravom smjeru, pokazat će vrijeme. Prve naznake ovog najnovijeg zaokreta su novi sustav igre, činjenica da se Hajduk primirio i nije 'ludovao' u prijelaznom roku, da su brojni mladi igrači kroz pripreme dobili i iskoristili priliku, a Radića, Krekovića i Blagaića koristio je Tudor i u prvoj utakmici. I to je za svaku pohvalu, jer mladost nosi novu energiju koja je i te kako potrebna ovoj momčadi, ali i stilu igre koji uigrava Tudor.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

No baš kao što nas dvije utakmice s Varaždinom podsjećaju jedna na drugu, tako nas podsjećaju i neki drugi detalji na već viđeno u prošlosti Hajduka. Podsjeća li vas promocija Radića, Krekovića i Blagaića na promocije Kovačevića, Šege, Teklića, Delića, Dolčeka..., na dolaske Pasaričeka, Špikića i Pršira i gdje su svi oni danas?

Podsjeća li vas neobjašnivo 'hlađenje' Nejašmića, koji je bio jedan od najboljih Hajdukovih igrača prošle jeseni, standardan kod Oreščanina i Burića, standardan U-21 reprezentativac najavljivan kao novi vrijedni eksponat Hajduka, na slučaj Ante Palaverse? Ono kad ga je nakon transfera u Manchester City Oreščanin svaki put vadio na početku drugog poluvremena sve dok Englezima nije pukao film pa su ga povukli s posudbe prije vremena. Podsjeća li vas ispadanje Stefana Simića iz postave na ono što je prošao Ardian Ismajli kod Kopića, kada ga nije bilo 'na mapi', a bio je standardan u reprezentaciji?

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tudorovo je pravo da sastavlja momčad po svome i vodi je onako kako smatra da je najbolje, no isto su pravo imali i u dobroj namjeri konzumirali i svi njegovi prethodnici. Svaki sa svojom vizijom, svojom idejom, sustavom, igračima... I istim ciljem, rezultatom, koji već dugo izostaje, baš kao i sustavna politika kluba. A kao posljedica tih brojnih promjena i zaokreta, otpadaju i igrači koje su dovođeni i najavljivani kao velika perspektiva, da bi ih neki novi treneri odbacivali, a klub poklanjao ili prodavao u bescjenje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vrijeme će pokazati je li ovaj zaokret zadnji, jesu li Tudor i njegovi suradnici u pravu i hoće li znati posložiti momčad za ozbiljne stvari, ili će ovo biti još jedan od 'već viđenih' zaokreta s lošim ishodom za Hajduk. Naznake boljitka svakako postoje i već se vide, no lagana pobjeda nad davljenikom Varaždinom nipošto nije i ne može biti pravo mjerilo. Najbolja je za to potvrda ona prva utakmica krajem srpnja, toliko slična ovoj...