Tudor: Real nije Juve, gdje su igrači vojska, a trener general

Antonio Conte ili Santiago Solari? U samo nekoliko sati Solari je od potpunog autsajdera stigao do pozicije privremenog trenera Real Madrida. Navijači Reala navijaju za Contea, a igračima je draži Solari.

Jedno je sigurno. Kup utakmicu protiv Melille u srijedu i prvenstvenu protiv Valladolida u subotu vodit će Santiago Solari, objavio je sinoć ‘kraljevski klub’.

“Ta odluka, donesena s maksimalnom odgovornošću, ima za cilj promijeniti raspoloženje u kojemu se nalazi prva momčad, dok su još dostižni svi ciljevi ove sezone”, objasnili su s Bernabéua, dodavši kako postoji velika razlika u kvaliteti momčadi Reala koja ima osmoricu nominiranih za ovogodišnju Zlatnu loptu, i dosadašnjih rezultata.

No tko će biti šef Luki Modriću 7. studenog u Plzenju u Ligi prvaka još je veliki misterij.

Strogi režim Contea

Antonio Conte je, bez dvojbe, veliki trener, no eventualnim dolaskom u Real sa sobom bi donio i poseban režim - prehrane.

Igračima Reala bile bi zabranjene sve vrste pizza, od najednostavnije s rajčicom, mozzarellom i bosiljkom, pa do onih s gljivama, artičokama ili slaninom. Zabranjen je i bilo kakav kruh, a poslije ručka nema sladoleda kao desert. Kruh mogu nadomjestiti tjesteninom od integralnog brašna.

Također, glavni obrok bi morala biti tjestenina od integralnog brašna s rajčicom, piletinom, tikvicama, patlidžanima... Kečap i majoneza su najstrožije zabranjeni, a ako igrače žele nešto staviti na hranu to može biti samo sol i papar. Naravno, vinski ocat je zabranjen, kao i jabučni, a smije se koristiti samo balzamični.

Trinaest sezona u Juventusu

- Pred kraj igračke karijere počeo sam paziti na prehranu i odmah sam se osjećao puno bolje. Stoga sam na početku trenerske karijere odlučio da će se moji igrači zdravo hraniti jer se to odražava na terenu. Sve što tražim jest da se uravnoteže ugljikohidrati i proteini. To je jako dobro jer sprječava ozljede, a oporavak je puno brži - objasnio je Conte.

Talijan je igrao 13 sezona za Juventus, a iz te njegove generacije, u kojoj je bio i Igor Tudor, čak 14 igrača danas rade trenerski posao. Osim Contea i Tudora, tu su Pippo Inzaghi, Juan Esnaider, Zinedine Zidane, Gianluca Zambrotta...

To je Conte. No tko je Solari? Ako se sjećate mitskog voleja Zidanea u finalu Lige prvaka protiv Leverkusena 2002., onda je Solari onaj koji je počeo tu akciju.

Messijev sumještanin

U Galacticosima nikad nije bio na naslovnici, to su bili Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, Raul... Solari je bio onaj koji je zajedno s Makeleleom, Maccom i Morom ‘kopao’ da bi ovi naprijed imali slobodu. Rođen je u Rosariju, gdje je rođen i Lionel Messi i dobri su prijatelji.

Predsjednik Reala Florentino Perez ima veliko povjerenje u Solarija jer je vrlo odan svim trenerima u Madridu. Pomagao je Zinedinu Zidane i pretpostavljalo se da bi mogao biti Zidaneov nasljednik. I postao je. Nakon što je Zidane prebačen iz Castille u Real, Solari ga je zamijenio, no rezultati nisu bili na očekivanoj razini. Imao je samo 37,65 posto pobjeda i kad se očekivalo da će biti maknut, Perez mu je dao novi ugovor. Eto, toliko povjerenja predsjednik Reala ima u Argentinca. No navijači su za Contea jer bi s njim, kako tvrde, na Bernabéu stigao i toliko željeni Eden Hazard.

Igor Tudor dobro je upućen u strukturu Reala jer je s Ivanom Lekom odlazio gledati treninge dok je na klupi bio Ancelotti.

- Conte je doktorirao nogomet u Italiji, ali Juventus je potpuno drukčiji klub. Juve je vojska, a trener je general - kaže nam Tudor, koji je s Conteom dijelio svlačionicu.

Ako Conte postane trener Reala, baš me zanima kako će se prilagoditi španjolskom stilu, ali i Realu, koji nosi izniman pritisak velikog predsjednika, kluba, ali i skupo plaćenih zvijezda. U Realu se nakon dva poraza sve trese, ne sjećam se kad je trener izdržao dulje od tri sezone. Eto, i Zidane se povukao, a imao je vrhunski rezultat, kaže Igor Tudor.

Tudor je Conteu na početku trenerske karijere odlazio po savjete, ali i na specijalizaciju.

- Real se može usporediti jedino s Bayernom jer se jedino u ta dva kluba do maksimuma poštuje hijerarhija. To nije slučaj ni u Engleskoj, a nije ni u Španjolskoj, pogotovo ne u Realu, gdje trener mora znati kako se prilagoditi na sredinu i donijeti nešto svoje - kaže Tudor i dodaje:

Juventus je vojska

- Bio bi to za njega veliki izazov, pogotovo kad se uzme u obzir njegov specifičan način rada i pogleda na nogomet. To je klub u kojem se treba baviti i nekim drugim stvarima osim igračima i terenom. Conte je jedan od najvećih poznavatelja nogometa, pravi majstor. On, Guardiola i još njih nekoliko - kaže Igor.

Klub se rezultatski urušio nakon odlaska Cristiana Ronalda.

- Ne bih rekao da je u pitanju samo Ronaldo, ne osvajaju se tri Lige prvaka zaredom samo zbog Ronalda, ma koliko on velik bio. Logično je da se momčad još traži nakon njegova odlaska, svi su šokirani. Ovo će im biti prijelazna godina. Ali nije me strah. Ako vide da to nije to, zavući će ruku u kesu i kupiti jednog ili dva ponajbolja igrača na svijetu.

U Realu nema defenzive

Hoće li se promijeniti status ili pozicija Luke Modrića?

- Ako dođe Conte, s njim bi svi morali profitirati, naprosto zato što je vrhunski trener. Teško je sad nešto reći ili predvidjeti kad ne znamo za što će se Conte odlučiti. Znamo da on već dugo preferira postavu s tri igrača u zadnjoj liniji, a ne znamo bi li se i u Realu za takvo nešto odlučio. Ipak je to Real, koji u svakoj utakmici ide na pobjedu, pa trenera odmah izvižde ako igra defenzivno. Ako Conte postane trener, imao bi prednost u odnosu na Chelsea jer je koncentracija talenta i kvalitete u Realu puno veća. Ovdje su Isco, Benzema, Modrić, Kroos koji znaju igrati i prepoznati svaku situaciju.Za Tudora uopće nema dileme bi li se Conte uspio nametnuti zvijezdama Reala.

- On nikad nije imao problem s disciplinom i autoritetom zato što je majstor nogometa, sve zna i vidi i igrači to odmah prepoznaju. Kad osjete autoritet znanja, puno bolje reagiraju nego na prijetnje ili sankcije. Vjerujem da bi našao balans, zvijezdama poput Ramosa pristupio na pravi način i izvukao iz njih maksimum. Znatiželjan sam kako bi to izgledalo. Znam mu glavu, ali bi me zanimalo koliko bi se uspio držati svoga, a koliko bi se morao prilagoditi španjolskom nogometu i Realu, zato je i imao poteškoća u Engleskoj. No on je jedan od najvećih znalaca - kaže Tudor.