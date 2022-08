Tudora pohvalio i Henry: Igor je trener koji provodi jasne ideje

U četiri utakmice francuske Ligue 1, Igor Tudor (44) na čelu Marseillea ima tri pobjede i remi te se s 10 bodova nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice iza moćnog PSG-a. Mnogi su ga propitkivali zbog predsezone, navodnog lošijeg odnosa s nogometašima, ali - rezultati su tu.

I Dimitri Payet (35), koji je bio na razgovoru s upravom, počeo je sve više igrati, a kako rezultati daju naslutiti, situacija je jako dobra.

- Odigrali smo sjajnu utakmicu. Ova pobjeda je za navijače (op.a. kojima je bilo zabranjeno putovati u Nicu). Kao trener im uvijek želim udovoljiti. Već za tri dana igramo protiv Clermonta. Odigrali smo tek četiri utakmice, ali ova je bila najbolja - objasnio je hrvatski stručnjak.

A dobio je Tudor i pohvalu velikog Thierryja Henryja (45), legendarnog nogometaša Arsenala, a danas pomoćnika izbornika belgijske reprezentacije. Kratko su dijelili svlačionicu u Juventusu, a tad ga je Henry dobro upoznao.

- Nije lako s novom generacijom trenera jer mnogi imaju jaki karakter, poput Tudora. Poznajem ga, a nogometaši su dobili trenera koji se neće bojati napraviti ono što misli, kao ni reći nekome što misli. Ako igrači to nisu spremni čuti, mogu na klupu ili tribine. Funkcioniralo mu je to u Veroni, a bez uvrede ikome tamo, u Marseilleu nije isti kontekst ni isti igrači. No, Tudor i dalje ima jasne ideje.

A nemaju nogometaši puno vremena za odmor jer im peto kolo dolazi već u srijedu, 31. kolovoza, kad im u goste dolazi Clermont za koji igra bivši napadač Dinama Komnen Andrić (27).

