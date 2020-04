Tuga u Edmontonu: Hokejaš je umro od izljeva krvi u mozak...

Napadač kanadske profesionalne hokejaške NHL momčadi Edmonton Oilersa Colby Cave preminuo je u subotu od posljedica izljeva krvi u mozak u dobi od 25 godina.

Cave je u utorak pretrpio izljev krvi u mozak te je hitno prevezen na odjel intenzivne njege u bolnici u Torontu gdje je i operiran, ali nije se uspio oporaviti.

Foto: Adrian Wyld/Press Association/PIXSELL

- S velikom žalošću obavještavamo vas kako je Colby Cave umro u subotu ujutro - objavili su Oilersi.

Cave je ove sezone postigao jedan pogodak u 11 nastupa u dresu Oilersa, a u četiri sezone provedene u NHL-u ukupno je postigao četiri pogotka uz pet asistencija u 67 utakmica.

Povodom njegove smrti oglasio se i legendarni Wayne Gretzky:

- Janet i ja pretužni smo zbog njegove smrti. Bio je prekrasan igrač s blistavom budućnosti, ali i još bolja osoba. Naše molitve su s njegovom ženom Emily i cijelom obitelji.

Janet and I are so sad to hear of Colby’s passing. He was a wonderful hockey player with a bright future, but an even better person. Our thoughts and prayers are with his wife Emily and his entire family. 🙏