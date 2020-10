-\u00a0Ovo ne radim da bih ga povrijedila. Znam da moje rije\u010di ne\u0107e imati gotovo nikakvog utjecaja na njegovu karijeru. Nije to ne\u0161to nakon \u010dega \u0107e Dana White re\u0107i da mu daje otkaz. Ja nemam takav utjecaj na te stvari. Ovo radim da bih pomogla drugima. Ovako pu\u0161tam glas da bih pomogla nekim drugim \u017ertvama obiteljskog zlostavljanja te kako da ne zaglibe preduboko u tako ne\u0161to. Nadam se da \u0107e to biti ne\u0161to \u0161to \u0107e dovesti do toga da UFC vi\u0161e provjerava kakvu \u0161tetu udarci rade glavama i mozgu te da \u0107e se bolje pobrinuti za njih - kazala je ona.

Perry je oduvijek imao problema s naglom naravi, ali Daniella ga je uvijek uspijevala smiriti. Sve je funkcioniralo do prosinca kada je izgubio od Geoffa Neala nakon te\u0161kog nokauta. Bio je to toliko te\u017eak udarac da je Perry pao u nesvijest, a i dan danas se ne sje\u0107a borbe.\u00a0

-\u00a0Nakon te borbe sve je krenulo nizbrdo, vi\u0161e ga je nije moglo kontrolirati niti smiriti, nije se moglo razgovarati s njim. On nije mogao priznati sam sebi \u0161to se dogodilo jer toga nije bio svjestan i inzistirao je na tome da bi tek trebao oti\u0107i na borbu. Pitao me je li tako da tek treba u\u0107i u kavez. Govorio je kako to nije on, kako se njemu takve stvari ne doga\u0111aju i kako ne zna \u0161to se dogodilo. Nije mu bilo jasno kako je mogao biti nokautiran. Ako ste gledali njegove borbe, znali ste da prima puno udaraca i da su zabavne, neovisno o tome pobijedio ili izgubio, jer on konstantno ide naprijed. Ve\u0107 samo to radi \u0161tetu mozgu i glavu. No, nikad prije toga nije bio nokautiran i kad se to dogodilo je bilo kao da se prebacio prekida\u010d. Bilo je stra\u0161no.

Bio je to po\u010detak kraja njihova braka. Perry je pio alkohol vi\u0161e nego ikad, a uz to se po\u010deo pona\u0161ati agresivno. Sve je kulminiralo jedne ve\u010deri u velja\u010di. Bra\u010dni par je i\u0161ao s dru\u0161tvom gledati ko\u0161arka\u0161ku utakmicu u kafi\u0107, a kako je dru\u0161tvo ve\u0107 neko vrijeme pilo, Perry ih je htio 'dosti\u0107i' pa je u sebe 'stresao' velike koli\u010dine alkohola.

-\u00a0Alkohol je uvijek sve stvari \u010dinio lo\u0161ima, jako lo\u0161ima. Odmah sam postala jako nervozna. \u010cak sam se \u0161alila kako tada treba paziti da ne di\u0161e\u0161 na na\u010din koji se njemu ne svi\u0111a. Onda je do\u0161lo do problema sa alkoholiziranom \u017eenom koja je u baru bila kao dio zabave za zaruke. Ona se dru\u017eila s Mikeovim prijateljem te ih je popratila u idu\u0107i lokal. Tamo je do\u0161lo do prepirke. On joj je uzvratio uvredom, a ona ga je zalila pi\u0107em po glavi. On se tada na\u0161ao u jednoj potpuno drugoj dimenziji bijesa. Udario ju je i tim udarcem sru\u0161io s visokog stolca na kojem je sjedila. Do\u0161ao je izbaciva\u010d i sve nas potjerao van - tvrdi Nickerson.

To je bila samo uvertira u cijelu dramu. U vo\u017enji do ku\u0107e ga je poku\u0161avala smiriti, na \u0161to je on pro\u0161ao kroz crveno te ju izbacio iz automobila, a potom se vratio te joj prijetio da \u0107e ju udariti. To se nije dogodilo, ali je kada su do\u0161li u ku\u0107u.

- Po\u010deo me loviti po ku\u0107i.\u00a0Uzeo je fotelju i doslovno je istrgnuo iz poda i bacio na drugi kraj sobe. Znala sam \u0161to slijedi pa sam sjela i pokrila se u fetalni polo\u017eaj. Stavio je koljeno na moj trbuh, time me pridr\u017eavao dolje i udarao \"ground n' pound' sve dok se nije umorio. Uspjela sam pokriti lice, ali dobila sam hematome po stra\u017enjoj strani glave. Cijela desna strana ruke, moje noge, rebra, sve je bilo u modricama idu\u0107ih nekoliko dana. Sav svoj bijes iskalio je na meni. Kod zadnjeg udarca, mislim da je zato i stao, \u010dulo se kako mi rebro puca. Stao je i sjeo sa strane, no mislim da se zapravo samo umorio.

Pobjegla je kod susjeda i nazvala Perryjevu majku koja je do\u0161la po nju i odvezla ju kod njegove sestre. Tamo se i on pojavio, majka je zvala policiju, a uskoro ga je i privela.

Na svu sre\u0107u, nije ju vi\u0161e tukao, ali nastavio je sa svojim na\u010dinom \u017eivota. Odao se alkoholu, i\u0161ao u striptiz klubove, a zbog toga su na kraju i prekinuli. UFC mu nije dao otkaz, ali ga je poslao u centar za odvikavanje od alkohola kao uvjet za nastavak njihove suradnje.\u00a0

No nije dugo mirovao ni u ljubavnom \u017eivotu. Nedugo nakon razvoda s Danielle Perry je prona\u0161ao novu djevojku, Latory Gonzalez s kojom o\u010dekuje dijete. A nedavno mu je ona bila i jedina osoba u ringu nakon \u0161to je otpustio sve svoje trenere. U srpnju je\u00a0pobijedio Galla te otkrio da \u0107e biti bez trenera sve dok mu netko ne ponudi zadovoljavaju\u0107i iznos samo da ga trenira. Borio se 20 puta u MMA karijeri, ima 14 pobjeda i \u0161est poraza, a posljednje \u010detiri godine je \u010dlan UFC-a...

