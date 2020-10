Utakmica je prekinuta nakon pola sata jer su se - tukli svi sa svima! Navija\u010di s igra\u010dima, igra\u010di s igra\u010dima, redari sa svima da nekako uspostave red... Cirkus.

Delegat je bio Stipe Ko\u0161ti\u0107. Pa u slu\u017ebeni zapisnik zabilje\u017eio:

- U 14. minuti dosu\u0111en je kazneni udarac za doma\u0107ina, po mom mi\u0161ljenju dvojben, a udarac je realiziran. U 30. minuti dolazi do preo\u0161trog starta na doma\u0107em igra\u010du br. 7 (Josip Gegi\u0107) koji se ustaje nakon prekr\u0161aja i poku\u0161ava se obra\u010dunati s gostuju\u0107im igra\u010dem. Dolazi do velike gu\u017eve me\u0111u igra\u010dima obje ekipe, ulazi i redarska slu\u017eba, po mom vi\u0111enju bilo je i ljudi bez oznaka redarske slu\u017ebe u terenu za igru. Gosti su se po\u017ealili da su udarena dva njihova igra\u010da, u toj gu\u017evi nije se moglo razaznati tko koga i koliko udara. \u010cinjenica je da je brzom intervencijom redarske slu\u017ebe sprije\u010den te\u017ei incident. Gostuju\u0107i predstavnik Tomo \u010cikovi\u0107 poziva svoje igra\u010de da napuste teren za igru, \u0161to su i u\u010dinili. Sudac ih obavje\u0161tava da imaju 15 minuta da se vrate, no gosti to nisu u\u010dinili te je odsviran prekid utakmice. Naknadno sudac dodjeljuje isklju\u010denja doma\u0107em igra\u010du br. 6 (Jozo Filji\u0107) i gostuju\u0107em igra\u010du br. 5. (Jura Dodlek) te opominje doma\u0107e igra\u010de br. 7 (Josip Gegi\u0107) i br. 17 (Dejan Opa\u010di\u0107). Isto tako, u 26. minuti opomenut je gostuju\u0107i predstavnik Tomislav Gregl zbog prigovora sucu. Slijedi op\u0161irnije dopunsko izvje\u0161\u0107e - najavio je delegat.

\u0160okirani goste svoje su ve\u0107 rekli (napisali):

- Pred kraj prvog poluvremena, u igrali\u0161te nakon faula Jure Dodleka i fizi\u010dkog napada dvojice igra\u010da Dinama, ubrzo uletavaju navija\u010di s ciljem da tuku na\u0161e igra\u010de. Trener \u010cikovi\u0107 povla\u010di ekipu u svla\u010dionicu. Ovo je jo\u0161 jedva sramota koja se dug niz godina doga\u0111a u Predavcu, a na koju nitko ne reagira. O sucima ne \u017eelimo. Dosta je re\u0107i da su doma\u0107ini u tom trenutku vodili iz, poga\u0111ate, jedanaesterca. O\u010dekujemo registraciju utakmice 0-3 i rigorozne kazne za Predav\u010dane! Sramota! - objavili su iz koprivni\u010dke Tehnike.

A doma\u0107i, iz Predavca? Oni su razo\u010darani s Koprivni\u010dancima:

- Utakmica izme\u0111u na\u0161eg kluba i kluba NK Tehnike iz Koprivnice prekinuta je u 30. minuti, pri vodstvu na\u0161e mom\u010dadi 1:0 nakon \u0161to je evidentni jedanaesterac izborio Josip Gegi\u0107 kojeg je sam i realizirao. Prekinuta je zbog nesportskog pona\u0161anja gostuju\u0107e ekipe. Od samog po\u010detka utakmice gosti su stalnim vrije\u0111anjem na\u0161ih igra\u010da, slu\u017ebenih osoba te navija\u010da podizali tenzije s ciljem stvaranja incidentne situacije na utakmici \u0161to im je i na kraju uspjelo. Nakon preo\u0161trog starta nad na\u0161im igra\u010dem na rubu protivni\u010dkog \u0161esnaesterca dolazi do me\u0111usobnog naguravanja me\u0111u igra\u010dima. Ovim putem pohvaljujemo na\u0161u redarsku slu\u017ebu koja je u vrlo brzom roku sprije\u010dila daljnju eskalaciju incidenta. Nakon smirivanja situacije gostuju\u0107i trener povla\u010di svoje igra\u010de u svla\u010dionicu i ne \u017eeli dalje nastaviti utakmicu. Nakon razgovora sa sucima i delegatom utakmice gosti nisu \u017eeljeli nastaviti utakmicu te sudac nakon 15 minuta \u010dekanja prekida utakmicu - objavili su iz Dinama.

Administrator FB stranice Dinama Predavac dodao je osobnu notu:

- \u017dalosno je \u0161to u dana\u0161nje vrijeme postoje ljudi koji i dalje \u0161ire mr\u017enju u na\u0161em dru\u0161tvu, koji vrije\u0111aju i psuju drugim ljudima ne\u0161to \u0161to nitko ne \u017eeli \u010duti. Na utakmicu sam do\u0161ao s nadom da \u0107e svi navija\u010di gledati lijep nogomet kakav se i igra u na\u0161oj ligi, no gosti su imali druge namjere danas, svakako ne prijateljske i dobronamjerne. Svake godine slu\u0161amo kako ekipe govore da znaju ishod utakmice u Predavcu, da ih to ni\u0161ta ne \u010dudi, ali za\u0161to je to su\u0111enje uvijek u prvom planu ispred nogometa, a takozvani klubovi kojima je cilj vrije\u0111anje i omalova\u017eavanje slu\u017ebenih osoba, trenera, igra\u010da, navija\u010da i obi\u010dnih ljudi na\u0161eg kluba nije mjesto na Brani i nikada ne\u0107e biti srda\u010dno do\u010dekani na Brani. Pojedini novinari i mediji \u0107e objavljivati samo ono \u0161to im ka\u017eu oni koji ne vole na\u0161 klub te \u0107e napisati sve samo da naru\u0161e ugled na\u0161eg kluba dok sve pozitivne i lijepe strane kluba nikad ne\u0107e istaknuti - napisao je admin, uz hashtag: #NEMAPREDAJE.