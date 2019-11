'Tukli su me i vikali: Daj nam 5.000 eura ili ćemo te oteti!'

Mladi srpski reprezentativac Aleksa Terzić (20) je proživio pravu dramu u Beogradu. Nogometaš Fiorentine je za dlaku izbjegao otmicu, ali je zato zadobio teške tjelesne ozljede.

On se u večernjim satima vozio u svome BMW-u ulicama Beograda, a u jednom trenutku ga je presreo Audi. Nepoznati ljudi su krenuli prema njemu, ali upalio je automobil i uspio je pobjeći. No nekoliko minuta kasnije, Škoda je udarila u njega, on je pokušao pobjeći, a ljudi iz toga automobila su ga udarali i pokušali ubaciti u BMW. Na njegovu sreću, uspio im je izmigoljiti i pobjeći.

- U toku vožnje presreo me je Audi A6 sa zatamnjenim staklima. Vozač je tada bez ikakvog razloga pokušao da me zaustavi. Stao sam u blizini Gazele. Iz Audija su izašli nepoznati muškarac sa zadnjeg sjedišta i vozač i krenuli su ka meni - ispričao je mladi nogometaš policajcima traumu koja mu se dogodila u tri ujutro u Beogradu pa otkrio da ga je zapravo spasila jedna djevojka:

- Djevojka iz Audija je viknula: 'Bježi jer će biti problema'. Upalio sam automobil i pobjegao. Na križanju Omladinskih brigada i Jurija Gagarina sustigla me je Škoda koja je udarila u moj BMW. Rekli su mi: “Daj 5.000 eura ili ćemo te oteti". Tukli su me i rukama i nogama i pokušali da ubace u BMW, ali uspio sam pobjeći - ispričao je Terzić koji je i dalje pod šokom.

Policija je nedugo nakon pokušaja otmice pronašla njegov BMW te je uhitila jednog muškarca i dvije djevojke, dok za jednom osobom i dalje tragaju.

Terzić je u Firenzu preselio prošlog ljeta kada je Fiorentina Zvezdi za njega platila milijun i pol eura. Zasad je za momčad čijom igrom ravna naš sjajni veznjak Milan Badelj (30) odigrao samo jednu utakmicu, u Kupu protiv Monze.

Inače, za Crvenu zvezdu debitirao je već kao 18-godišnjak, a u nogometnu školu najvećeg srpskog kluba došao je kao 11-godišnjak iz nižerazrednog Mladenovca.