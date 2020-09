Razgovarala je Mirta \u0160urjak uo\u010di utakmice na talijanskom jeziku s trenerom Galate Fatihom Terimom koji joj je otkrio kako zna puno o povijesti Hajduka i da je to najpoznatiji hrvatski klub.

<p>Upoznali su je Makedonci i Turci, a malo je nedostajalo da je upoznaju i Škoti. No <strong>Hajduk</strong> je završio ovosezonsku europsku avanturu porazom od <strong>Galatasaraya</strong> 2-0 u trećem pretkolu Europske lige u četvrtak, a njegova voditeljica <strong>Mirta Šurjak</strong> opet je zabljesnula na društvenim mrežama.</p><p>Sportska novinarka HTV-a, koja je angažirana na Hajdukovu multimedijalnom projektu Hajduk Digital Live, još je jednom potvrdila zavidnu elokventnost u razgovorima prije utakmice Galate i Hajduka i nakon nje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mirtina kolekcija dresova</strong></p><p>"Samo se nastavi smijati #zivimohajduk", napisala je Mirta u objavi na Instagramu nakon utakmice koju je lajkalo više od 10.000 ljudi.</p><p>Zanosnoj Mirti brojne komplimente sipali su navijači Galatasaraya koji bi rado voljeli da ona bude voditeljica njihove klupske televizije.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MIRTOM:</strong></p><p>Izdvajamo neke od komentara:</p><p>Razgovarala je Mirta Šurjak uoči utakmice na talijanskom jeziku s trenerom Galate <strong>Fatihom Terimom</strong> koji joj je otkrio kako zna puno o povijesti Hajduka i da je to najpoznatiji hrvatski klub.</p><p>- Znam dosta o Hajduku i povijesti kluba. Znam da je najpoznatiji hrvatski nogometni klub s puno mladih igrača. Borbena ekipa, vidjelo se to u susretu protiv Dinama - rekao je Fatih.</p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU OD 46:55:</strong></p><p>A nakon utakmice uhvatila je bivšeg igrača Barcelone i turskog reprezentativca <strong>Ardu Turana</strong> kojega je pozvala da dođe u Split.</p><p>- Imamo sjajne navijače, Hajduk je poznat po njima. Ludi su i strastveni za nogometom.</p><p>- Obećavam, doći ću - rekao je Arda u kameru i dodao na hrvatskom riječi koje je očito naučio dijeleći svlačionicu s <strong>Ivanom Rakitićem</strong>:</p><p>- Hvala, brate! Ćao, brate!</p><p><b>POGLEDAJTE INTERVJU:</b></p>