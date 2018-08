Turci: Vida bi u Liverpool, javili se i Wolvesi, želi ga Leicester...

Još od kraja Svjetskog prvenstva Domagoja Vidu turski i engleski mediji gotovo svakodnevno su povezivali s prelaskom u Liverpool. Pisalo se kako je Vida navodno već sve dogovorio s 'redsima', usuglasio osobne uvjete te kako je preostalo tek da engleski velikan ispuni zahtjeve Bešiktaša od 30 milijuna odštete.

No do danas transfer nije potvrđen, a Englezima je ostalo tek nešto manje od tjedan dana prije zatvaranja prijelaznog roka (9. kolovoza) i žele li Vidu morat će se požuriti. Turski Milliyet stoga je danas pustio priču kako 'redsi' nisu jedini klub iz Premiershipa koji želi u posljednjem tjednu osigurati dolazak svjetskog srebra u svoju svlačionicu.

Domagoj je navodno čelnicima Bešiktaša rekao kako želi na Anfield do kraja prijelaznog roka. No, kako su svoje upite navodno poslali i Leicester City te posebno Wolverhampton, Vida i Bešiktaš pričekat će službene ponude i odvagnuti što bi bilo najbolje. Prema onome što je nedavno Klopp rekao, Liverpool nije zainteresiran za nove transfere, no sjajni trener ipak je ostavio mjesta navijačima za maštu.

- Ako me danas pitate hoće li biti novih transfera, odgovor je ne. No nikad ne znate što budućnost može donijeti, možda vam sutra kažem da dovodimo neko pojačanje - rekao je nedavno Klopp.

Želi li Vidu i spreman je izdvojiti 30 milijuna eura, problema neće biti. U suprotnom Domagoj bi mogao u neki od ostalih premierligaških klubova, West Ham, Leicester, Wolverhampton...