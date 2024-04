Turska senzacija u Realu: 'Luku Modrića ne mogu zvati imenom, obitelj me nije tako učila...'

Ardu Güler (19) stigao je iz Fenerbahča u Real Madrid prošlog ljeta u transferu koji je iznosio 20 milijuna eura. Mladi turski veznjak nije se naigrao ove sezone, a mučile su ga i ozljede. Unatoč maloj minutaži, Carlo Ancelotti izjavio je kako ga ne misli slati na posudbu i kako će Guler u budućnosti biti važan dio Real Madrida. Veliku ulogu u odgoju mladog turskog nogometaša imaju Toni Kroos i Luka Modrić.

Güler je gostovao u emisiji Kafa Sportsa gdje je govorio o odnosima unutar svlačionice Reala.

- Svi me zovu Abi, to na turskom znači brat. Modrića ne mogu zvati Luka, niti Kroosa Toni. Stariji su od mene, nije me obitelj tako učila. Osjećam se kao da ih ne poštujem. Zovem ih braćom pa su i oni mene tako počeli - rekao je Guler u intervjuu.

Güler je, naime, imao nekoliko ponuda na stolu. Za njegove usluge ozbiljno je bila zainteresirana i Barcelona, koja je u njemu vidjela dugoročni projekt koji je bio u skladu s njihovom financijskom situacijom. Katalonci, međutim, u pregovorima nisu imali adut koji je imao Real, a to je Modrić.

- Sanjam o Real Madridu otkako sam dijete. Dok sam bio na odmoru, moj otac me nazvao i rekao kako me želi Real. Bio sam nevjerojatno uzbuđen, kao da se radilo o snu - objasnio je Güler u intervjuu za Kafa Sports.