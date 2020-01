Turska zvijezda sad je taksist: Uzeli mi sve, zlostavljali djecu

Nekadašnja zvijezda turskog nogometa Hakan Sukur, koji se nakon nogometa okušao i u politici, za život sada zarađuje kao vozač Ubera u SAD-u.

Filmsku priču turske super-zvijezde objavio je njemački Welt am Sonntag, koji je 48-godišnjeg Sukura pronašao u Washingtonu.

- Preselio sam se u SAD i isprva vodio lokal u Kaliforniji. To je propalo jer čudni su mi ljudi dolazili u lokal, oni koji odbijaju sve druge goste da uđu. I tako... Sada sam vozač Ubera i prodajem knjige da bih preživio - kazao je Sukur koji je 2002. godine odveo Tursku do trećeg mjesta na SP u Japanu i Južnoj Koreji.

Karijeru je napravio u Galatasarayu i reprezentaciji za koju je u 112 nastupa zabio 51 gol. Bio je najplaćeniji turski nogometaš, a igrao je i za Torino, Inter, Parmu i Blackburn.

S Galatasarayem je osvojio Kup Uefa. S Turskom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 2002. Golgeter, kapetan. U domovini je bio: mega-zvijezda. Idol turske nacije, multimilijunaš i europska nogometna zvijezda.

Nakon prestanka karijere Sukur se počeo baviti politikom. Ušao je u parlament, kao veliki protivnik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a nakon neuspješnog državnog udara morao je napustiti domovinu.

- Nisam bio ni terorist ni izdajnik, a sve su mi uzeli, cijelu moju imovinu su zaplijenili. Počele su prijetnje, suprugina trgovina je bila meta napada, djecu su mi maltretirali, a oca bacili u zatvor te na kraju zaplijenili sve što sam ikada stekao - rekao je Hakan Sukur za Welt.

