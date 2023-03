Turski izbornik: Laž je da nisam zvao igrače zbog ramazanskog posta. Svi znaju što je Hrvatska

Nakon razočaravajućeg remija protiv Walesa na Poljudu, reprezentacija Hrvatske otputovala je u Tursku gdje će u utorak u 20.45 sati odigrati drugo kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024.

Turska je otvorila kvalifikacije s pobjedom od 2-1 protiv Armenije i uz Hrvatsku ima status favorita u skupini. Izbornik Turske, Nijemac Stefan Kuntz, obratio se medijima uoči možda i najvažnije utakmice u kvalifikacijama.

- Igramo ovu utakmicu na domaćem terenu, ako se ne varam, nastupamo u Bursi nakon 11 godina. Vjerujem da ćemo prenijeti atmosferu na teren s našom igrom. Naravno, odmarali smo jedan i pol dan nakon utakmice. Ako se danas netko ne ozljedi na treningu, svi će biti spremni za utakmicu. Na terenu će biti najboljih 11 - rekao je Kurtz na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Zatim se osvrnuo na protivnika. Hrvatska je osvojila medalje na posljednja dva Mundijala i Kuntz je svjestan da će Turska imati težak zadatak.

- Hrvatska ima neke vrlo dobre individualne igrače. Vole dominirati igrom i znamo što je Hrvatska sve postigla u posljednjim godinama. Svi smo gledali. Naš je protivnik jedan od najboljih momčadi n svijetu. Nismo favoriti protiv njih kao što smo bili protiv Armenije. Kao što uvijek kažemo, želimo biti uspoređeni uz najbolje ekipe, tako da će sutra za nas biti dobar test.

Remi protiv Walesa nije bitan

Kaže da remi protiv Walesa ne utječe znatno na njegovo mišljenje o 'vatrenima'.

- Takve stvari se događaju u nogometu. Primljen gol nakon auta u posljednoj minuti može se smatrati lošom srećom. Analizirali smo protivnika, znamo Hrvatsku, tako smo se i pripremili. Utakmica s Walesom nije utjecala na našu pripremu.

Kuntz se osvrnuo i na glasine da nije pozvao neke igrače u reprezentaciju zbog ramazana...

- Poštujem mjesec ramazana. To su samo glasine, mi donosimo odluke sukladno nastupima naših igrača. To je sto posto laž. To su me pitanje pitali i nakon Armenije. To smo pitanje čuli od hrvatskih novinara danas.

