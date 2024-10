Procurila snimka seksa mlade sutkinje i delegata, odvjetnik: To je fake! Pa pogledajte im lica

Dok traje reprezentativna stanka, turski nogomet ima svoje probleme. Na društvenim mrežama procurila je snimka seksualnog odnosa mlade sutkinje Elif Karaarslan (24) i Orhana Erdemira (61), dugogodišnjeg suca s međunarodnom reputacijom koji je otišao u mirovinu 2004. godine pa postao delegat.

Navodno su to radili u službenim prostorijama, a sudačka komisija im je oduzela licencu do daljnjega. Uz to, neće stati samo na tome. Turski nogometni savez tužit će oboje jer, kako kažu, naštetili su ugledu turskog nogometa.

Vladao je zavjet šutnje, oboje su odbijali pričati za medije, ali sada su se oglasili s ciljem da pokušaju ugasiti vatru.

- Preda mnom je dug put, ali ću ga savladati na najjači i najodlučniji način. Radujem se što ću na tom putu imati vašu punu potporu i ljubav. Plakanje, vrištanje i tuga nije ono što ja radim. To nisam ja. Do kraja ću se boriti za sebe. Samo sam jedna od brojnih oštećenih, nadam se i zadnja - poručila je Elif.

Njezin odvjetnik tvrdi da je video spolnog odnosa između nje i delegata napravljen pomoću umjetne inteligencije.

- Mrežama kruži montirani video, koji je u cijelosti kreirala umjetna inteligencija s profila treće osobe na društvenim mrežama i nema nikakve veze s mojom klijenticom. Ako proučite video, možete jasno vidjeti da slika na njemu nije jasna i da je ljude u odnosu na njemu spojio kompjuter. Ovaj video napravljen je zlonamjerno. Nema veze s onim što se u njemu tvrdi, da je nastao na profilima moje klijentice Elif Karaarslan. Identificirali smo profile na društvenim mrežama koji kreiraju i dijele ovaj uvredljivi i lažni sadržaj te pokrećemo postupke protiv njihovih autora - tvrdi on.

Cijela situacija potresla je Erdemira koji je ostao bez posla. Bio je bez mrlje u karijeri, ali onda je procurio ovaj video. Kaže kako mu je karijera uništena, no on, za razliku od njegove kolegice, nije izašao s obranom da je video lažan.

- Moja karijera suca i delegata, što su poslovi koje sam ponosno obnašao 30 godina bez ijedne mrlje, uništena je zbog dijeljenja informacija. Moja reputacija u očima obitelji, prijatelja i kolega je uništena.