Tužan Božić: Mladi nogometaš Boaviste izgubio bitku s rakom

Na Badnji dan u bolnici u Portu u 20. godini života preminuo je napadač Boaviste Edu Ferreira.

Mladom napadaču prošle je godine u studenom dijagnosticiran rak, a bitku s opakom bolešću izgubio je u nedjelju navečer.

"Edu je preminuo, ali nas nikad neće napustiti. Ovaj ćemo dan posvetiti da se prisjetimo lijepim vremena koja smo dijelili. Od danas još je jedna zvijezda na nebu", stoji u priopćenju Boaviste.

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu 🌟

Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ