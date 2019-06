Tužan dan za navijače Milana i Intera: Srušit će San Siro...

Ronaldo, Ronaldinho, Vieri, Adriano, Ibrahimović, Pirlo, Ševčenko, Zanetti. Što je njima zajedničko? Svi su oni godinama trčali travnjakom legendarnog San Sira, ili ako hoćete, Giuseppe Meazze. Od Hrvata, draž nezamjenjivog stadiona osjetili su i Zvonimir Boban, Dario Šimić, Mateo Kovačić, pa sad i Ivan Perišić i Marcelo Brozović.

Fantastično zdanje u Milanu izgrađeno je u rujnu 1926. godine i može primiti čak 80.000 ljudi. Tijekom svih ovih godina mogli smo gledati sjajne utakmice na unikatnom stadionu u Milanu, ali tome svemu je stigao kraj. Naime, Milan i Inter, koji su zajedno dijelili San Siro, odlučili su kako će srušiti stadion i na istome mjestu izgraditi novi, moderniji.

- Imat ćemo San Siro odmah pored mjesta gdje ćemo srušiti aktualni - rekao je Paolo Scaroni, gazda Milana, za ANSA-u.

Za potpunu potvrdu, još je samo potreban blagoslov gradonačelnika Milana Beppea Sale, ali za to će se čelnici ova dva kluba morati jako dobro potruditi da ga uvjere. On je nekoliko puta izjavio kako je protiv rušenja legendarnog stadiona te kako bi ga trebali obnoviti, no njegova mišljenja se razlikuju s 'glavešinama' klubova Milana i Intera koji su već donijeli odluku. No, još nije poznato gdje će Milan i Inter igrati svoje utakmice kada dođe do rušenja.

Novi stadion trebao biti gotov do 2020. godine te će koštati 700 milijuna eura.

Ova vijest je rastužila mnoge navijače ovih legendarnih kluba. San Siro je postao kultno mjesto navijača Milana i Intera gdje su slavili naslove, oplakivali poraze, veselili se sjajnim rezultatima, a sada ovo ogromno zdanje odlazi u povijest.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predivno ozračje San Sira imala je priliku osjetiti i Hrvatska koja je 2014. gostovala u Milanu u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo (1-1). Tada je utakmica bila prekinuta na više od 15 minuta zbog hrvatskih navijača koji su ubacivali baklje u teren.

Karavana Lige prvaka je dva puta gostovala na ovom stadionu. Bayern je 2001. pobijedio Valenciju i stigao do naslova, a 2016. je Real Madrid dobio Atletico Madrid u velikoj drami nakon penala.

Inter je tamo proslavio popularnu 'tripletu' 2010. godine kada su osvojili Ligu prvaka, talijanski kup i prvenstvo, što su im bile i zadnje titule.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Milan je svoj posljednji naslov proslavio 2011. godine kada ih je predvodio Zlatan Ibrahimović. Prva sezona Serie A odigrana je davne 1898., a od tada je na San Siru čak 36 puta slavljen naslov prvaka (Milan i Inter po 18 trofeja). Osim svih tih naslova, jedna zanimljivost se također veže uz San Siro. Milan i Inter su 2003. igrali polufinale Lige prvaka, a Rossoneri su prošli u finale i to zbog golova u gostima! Da, malo ispadne čudno jer su se obje utakmice igrale na istom stadionu. Prvi susret, u kojem je domaćin bio Milan završio je 0-0, ali u drugoj utakmici je formalni domaćin bio Inter i zahvaljujući tim 1-1, Milan je prošao dalje.

Istina, igrači i navijači će dobiti novi, moderniji stadion, ali ona draž legendarnog San Sira će nestati i više ništa neće biti isto...