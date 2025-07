Sinovčićeva lista pobijedila na izborima za zadarski nogometni savez: Jedan završio na hitnoj...

Zadarski nogomet miljama je daleko od svojih slavnih dana. Tamošnji klub, koji je iznjedrio brojne velikane hrvatskog nogometa, danas se natječe u trećoj ligi. Nogometni savez Zadarske županije sada je dobio novog predsjednika, Marina Klanaca, gotovo četiri mjeseca nakon prvih izbora koje su pratili pompa, drama i neriješen rezultat glasanja: 16 glasova za Juricu Buljata, 16 za Renu Sinovčića te jedan nevažeći listić.

Ni ovaj put nije prošao bez drame. U uvodnom govoru Darko Banić, sada već bivši predsjednik NSZŽ-a, naglasio je kako su pojedini članovi Skupštine i predsjednici klubova doživjeli pritiske. Ljudi su primali pozive u sitnim noćnim satima, a jedna je osoba zbog toga završila u bolnici.

- Nažalost, moram tako reći, u posljednja dva dana svjedočili smo događajima u kojima su određeni ljudi vršili pritisak na članove Skupštine i predsjednike klubova. Na kraju smo došli do toga da je jedan član Skupštine završio na hitnoj i da su ga hospitalizirali. Dobio sam informaciju da je kasnije otišao kući. Neki su predsjednici klubova bili izloženi pritiscima. Našli smo se u situaciji da ljudi od 70 godina plaču. Oni koji su to činili ne mogu se ponositi svojim djelima. Kada čovjek od 40 godina prima anonimne pozive u dva-tri sata ujutro, kada ljudi prijete klubovima, to je za svaku osudu. Nažalost, među nama ima i zdravstveno ugroženih osoba. Umjesto da demokratski provedemo izbor, doživjeli smo da mlad čovjek završi u bolnici - prenosi Zadarski list Banićeve riječi.

- Je li nogomet vrijedan toga da ljudi završe u bolnici zbog Skupštine nogometnog saveza? Drago mi je da smo danas izabrali novog predsjednika, ali oni koji su vršili takav pritisak ne zaslužuju mjesto u nogometu. Imamo brojeve s kojih su zvali tog čovjeka i mogu reći da ćemo pokrenuti postupke. Nažalost, ti ljudi danas sjede među nama - dodao je.

Na probleme se osvrnuo i izaslanik predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića, Jurica Jurlina.

- Prošao sam sve i svašta, Desinec i probleme s navijačima, ali ovo je najtužniji dan u hrvatskom nogometu. Citirat ću Antu Gotovinu: "Rat pripada prošlosti, okrenimo se svi budućnosti" - poručio je Jurlina.

Na Skupštini se pojavila sva 33 predstavnika, a većina ih je izabrala Marina Klanaca, kandidata s liste Rena Sinovčića. Ante Dokoza postao je dopredsjednik nove Skupštine, a Sinovčić, Klanac i Ivica Žilić ušli su u novi Nadzorni odbor.

Tako je lista koju je predvodio Buljat i Tino Juričin, predsjednik Pakoštana, s inicijativom Zadarska dica koju su podržali Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Dominik Livaković i hrvatski kapetan Luka Modrić, na kraju izgubila.