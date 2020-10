Otužna atmosfera nakon 570 dana u Zagrebu! A švedske su rezerve smjestili kraj novinara

Vatreni su od zadnjeg gostovanja u Maksimiru zaigrali u pet hrvatskih gradova, a da se i ovaj dvoboj planirao igrati pred gledateljima HNS bi opet preskočio Maksimir. S obzirom na stadion, sasvim logično...

<p>Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Maksimir, prilično otužni <strong>Maksimir</strong>, poslije točno 570 dana. Izabranici <strong>Zlatka Dalića </strong>posljednji su put u Maksimiru ugostili Azerbajdžan (2-1), bilo je to još 21. ožujka 2019. godine. Hrvatska je poslije toga gostovala u čak pet hrvatskih gradova: Osijeku (Wales), Varaždinu (Tunis), Splitu (Mađarska), Rijeci (Slovačka) i Puli (Gruzija). Ovoga puta 'vatreni' su na povratak u Maksimir čekali 570 dana, a poslije dvoboja s Francuzima (14. listopada), veliko je pitanja kada će Hrvatska opet zaigrati na tom oronulom stadionu. Realno, neće tako brzo...</p><p>Svjetske doprvake je protiv Šveđana dočekalo tek 2500 gledatelja. Problemi s korona virusom, razne epidemiološke mjere, pa i loše vrijeme (pljusak počeo padati 10 minuta prije početka dvoboja, uz prilično hladan i neugodan vjetar) otjerali su navijače iz Maksimira. Razumijemo ih, maksimirski stadion doista ne priliči domu svjetske nogometne velesile, a već kao što je u najavi utakmice švedski izbornik rekao "To je tek jedan stari, dosadni, žalosni istočnoeuropski stadion". Dodali bi, prilično nefunkcionalan stadion. </p><p>Dapače, da se ova utakmica planirala igrati pred gledateljima, HNS zasigurno ne bi domaćinstvo dao Zagrebu, već bi 'vatreni' opet gostovali u Splitu ili Osijeku. Što je logično i razumljivo, ali nakon što je Uefa ipak dopustila dolazak gledatelja (30% kapaciteta) na tribine, čelnici HNS-a više nisu mogli mijenjati domaćinstvo. Pa je Maksimir i sa 'samo dvije tribine' ugostio hrvatski nacionalni ponos.</p><p>Sve je poznato, istočna i južna tribina već su dulje vrijeme izvan funkcije, pa su se navijači smjestili na sjeveru i zapadu. Na sjevernoj tribini dominirao je veliki transparent 'Croatia' napravljen od navijača iz Bribira i Crikvenice, a vidjeli smo još zastave iz Imotskog, Vukovara, Garešnice, Kutine, Posušja, Karlovca, Pule, Bjelovara, Velikog Polja, Vručica...</p><p>Navijači na sjevernoj tribini prije utakmice izvjesili su i jedan transparent u čast <strong>Ivanu Rakitiću </strong>koji se oprostio od nacionalnog dresa, ali i on je pred naletima vjetra na tribini izdržao tek nekoliko minuta. A na njemu je pisala jednostavna poruka 'Ponijevo Žepče, hvala Rakitići!'. Na zapadnoj tribini smjestili su se oni 'mirniji navijači' koji su s kabanicama i maskama bodrili 'vatrene'.</p><p>Inače, rezerve Švedske su u novinarskoj loži. Među njima i sin Henrika Larssona - Jonas.</p>