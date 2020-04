TV poduzetnik tuži Barcelonu zbog napada na Facebooku...

Vlasnik kompanije Mediapro, koja ima prava na prodaju prijenosa španjolske nogometne lige u inozemstvu, poduzetnik Jaume Roures najavio je u ponedjeljak tužbu protiv prvaka Barcelone zbog navodnog napada na njega putem društvenih mreža.

Roures je rekao u intervjuu za katalonske novine Diari de Girona kako je njega i tvrtku Mediapro preko Facebooka napadala Barcelona preko angažirane kompanije I3 Ventures.

U veljači su mediji izvijestili kako je klupski predsjednik Josep Bartomeu angažirao kompaniju I3 Ventures da prati što se na društvenim mrežama piše o Barceloni te da ondje uljepšava njen imidž, ali i da je ta kompanija korištena za kritiziranje Bartomeuovih protivnika preko lažnih profila. Među kritiziranim osobama bio je kandidat na predsjedničkim izborima, koji bi se trebali održati nakon ljeta 2021. godine, ali i kapetan Lionel Messi zbog oduživanja s produženjem ugovora.

- To je afera Barcagate, u svom svojem sjaju - rekao je Roures.

- Ne iznenađuje me takva operacija jer je to već radio Jose Luis Núnez (predsjednik Barcelone od 1978. do 2000.) kada nije bilo društvenih mreža. Sadašnja uprava nastavlja s onime što smo zvali nunizam.

Donedavni potpredsjednik Barcelone Emilio Rousand rekao je medijima ovaj mjesec kako je "netko stavio ruku u blagajnu" kada je angažirao kompaniju I3Ventures jer joj je plaćen milijun eura za uslugu koja vrijedi 100.000 eura. Rousand je rekao kako je ukupni račun bio podijeljen na manje iznose od po 200.000 eura kako bi se izbjegla interna revizija. Vjeruje da iza slučaja stoji predstojnik Bartomeuovog ureda, nadlažen za odnose s javnošću.

Barcelona je angažirala revizorsku kuću PWC koja trenutno pregledava ugovore provodeći istragu. Klub je priopćio prije dva tjedna kako još uvijek nema rezultata analize pa se ne mogu izvlačiti zaključci. Poručio je kako će protiv Rousanda pokrenuti sudski postupak zbog optužbe za korupciju. Rousand i još petero članova uprave dali su zajedničku ostavku pa je uprava bila ostala na 13 od 19 članova. Nakon toga je imenovan dodatni član uprave pa se Bartomeu nada do kraja odraditi mandat s ljudima od povjerenja.

- U 21. stoljeću smo, s društvenim mrežama, pa je namjera manipuliranja izgledna. No nisam mogao vjerovati da su toliko glupi da se ovo neće otkriti. Sa strane inteligencije, ovo je doista jadno - komentirao je Roures aferu Barcagate.

Smatra da aktualna kriza s upravom neće potaknuti Bartomeua na organiziranje prijevremenih izbora premda je to od njega zatražilo šest članova uprave u svojoj pisanoj ostavci.

- Oduvijek mi je bilo jasno da će Bartomeu ostati zalijepljen za fotelju do posljednjeg dana - izjavio je Roures.

Bartomeu je postao predsjednik u lipnju 2015. godine te ima mandat do 30. lipnja 2021. godine. U ponedjeljak se nije oglasio nakon Rouresovog intervjua za Diari de Girona.

Bartomeuov glavni cilj je osvajanje Lige prvaka čiji je pehar Barcelona podigla posljednji put 2015., dva tjedna prije nego je on postao predsjednik. Namjerava produžiti ugovor s kapetanom Lionelom Messijem koji također istječe u lipnju 2021. godine.

Španjolsko prvenstvo je zaustavljeno 13. ožujka zbog koronavirusa, a jedanaest kola prije kraja vodeća Barcelona ima dva boda više od Real Madrida. U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka odigrala je 1-1 na gostovanju kod Napolija.