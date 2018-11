Tužni smo, ali uzdignute glave. Jedva čekamo nove utakmice...

U sedam minuta smo baš nesretno primili dva gola. Sreća nas je možda bila nagradila protiv Španjolske, a sada otišla na drugu stranu. Ništa, sada se trebamo usredotočiti na iduće kvalifikacije za Europsko prvenstvo, rekao je nakon utakmice Nikola Vlašić.

Mladi Vlašić uskočio je u prvih 11 umjesto Rakitića i na terenu proveo svih 90 minuta.

- Svakome je san igrati na Wembleyu, to je mitski stadion, no žao mi je rezultata. Drago mi je što sam prvi put nastupio u startnoj postavi za Hrvatsku i nadam se da će ih biti još mnogo. Englezi su me iznenadili u prvih pola sata, nisu nabijali loptu kada smo im igrali presing nego su čitavo vrijeme odigravali loptu, stvarno su dobra momčad. U tih prvih pola sata smo bili sretni jer smo mogli primiti gol ili dva, ali poslije smo došli sebi i poveli - rekao je Nikola i dodao:

-. No u sedam minuta smo baš nesretno primili dva gola. Sreća nas je možda bila nagradila protiv Španjolske a sada otišla na drugu stranu. Ništa, sada se trebamo usredotočiti na iduće kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

Domagoj Vida rekao je kako su 'vatreni' u prvom poluvremenu imali dosta sreće jer Englezi nisu iskoristili svoje šanse, a osvrnuo se na mnogo primljenih golova iz prekida.

- Sigurno je da primamo puno golova iz prekida, morat ćemo jako puno raditi na tome, već u ožujku kada se opet okupimo. Naš izbornik Dalić će to analizirati te sam uvjeren da ćemo naći rješenje kako prestati primati glupe i jeftine golove. Imali su oni izglednijih šansi iz igre te nisu uspjeli zabiti pa su nam zabili iz tih prekida - zaključio je stoper Bešiktaša i zahvalio navijačima:

- Ovo je lijepa godina, ostat će nam u prekrasnom sjećanju, nažalost nismo ju uspjeli završiti pobjedom, posebno na ovaj dan. Hvala navijačima što su došli u ovolikom broju u London. Čuli smo ih čitavo vrijeme. Nadglasali su domaću publiku. Hvala im. Hvala i svima onima koji su bili uz nas ispred televizijskih ekrana.

Heroj protiv Španjolske nije bio zadovoljan terminom odigravanja utakmice i smatra kako su umor i pad koncentracije bili presudni.

- Loše smo ušli u utakmicu, Engleska je puno bolje otvorila susret te stvorila nekoliko prilika. Naš umor je bio očit, nismo mogli igrati kako smo htjeli. No pred kraj prvog poluvremena smo počeli igrati, imali neke šanse, a drugo poluvrijeme smo počeli puno bolje. Zabili smo gol pa imali prilike i da povećamo to vodstvo, te završimo utakmicu no na kraju...koncentracija... i njihova svježina su možda presudili - rekao je Tin Jedvaj.

Danas je u nekoliko navrata odlično reagirao Lovre Kalinić, ali ni to nije bilo dovoljno da na kraju pobjeda ne ode u engleske ruke.

- Tužni smo, ali sve je to nogomet. Došli smo ovdje po pobjedu i prvo mjesto, ali težak protivnik je napravio svoje. Sad nam slijede veoma bitne kvalifikacije, ali trebamo držati glavu gore. Svi s nestrpljenjem čekamo ždrijeb i novo okupljanje reprezentacije - zaključio je reprezentativni golman.