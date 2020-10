Tvrdi da ju je NBA košarkaš silovao: 'Prisilio me da spavam s njim i s njegovim bratom...'

Tužbu protiv košarkaša je podnijela još u rujnu prošle godine, ali sud je u travnju odbacio sve optužbe. Ipak, Ferguson će opet morati na sud jer ga je djevojka opet tužila...

<p>NBA košarkaši su uspješni, bogati i ženskom spolu atraktivni zbog visine i mišića. Upravo zbog toga, neki od njih misle da mogu raditi što ih je volja bez pristanka drugih ljudi. Ili, u ovome slučaju, bez pristanka jedne djevojke. Ako je vjerovati njezinim riječima.</p><p><strong>Terrance Ferguson</strong> (22) je mladi košarkaš Oklahome koji nije u žiži javnosti zbog svojih košarkaških sposobnosti, već zbog optužbi za silovanje.</p><p>Neimenovana djevojka iz Oklahome tvrdi da ju je mladi košarkaš prisilio na trojac s njegovim bratom. </p><p>Sve se navodno dogodilo 2018. godine kada je Ferguson pitao svoju tadašnju djevojku da spava s njim i njegovim bratom u isto vrijeme. Ona je odbila to, ali kako ona kaže, on ju je ubrzo prisilio. Jednom prilikom su imali spolni odnos, a u tome trenutku se u sobi pojavio njegov brat.</p><p>I dalje je odbijala bilo kakvu pomisao na 'trojac', a košarkaš Oklahome joj je navodno poručio: Šuti i klekni. </p><p>Tvrdi da je bila prisiljena na oralni seks s tadašnjim dečkom, a njegov brat je općio s njom. U spisu koji je predala na sud također piše kako je Ferguson sve snimao te videozapis slao drugim osobama. </p><p>- Povrijeđena sam fizički, psihološki i emocionalno - poručila je ona.</p><p>Tužbu protiv košarkaša je podnijela još u rujnu prošle godine, ali sud je u travnju odbacio sve optužbe. Ipak, Ferguson će opet morati na sud jer ga je <a href="https://oklahoman.com/article/5673727/okc-thunder-guard-terrance-ferguson-sued-over-rape-allegations" target="_blank">djevojka opet tužila</a>.</p><p>- Terrance Ferguson vrlo je poštovan mladić koji se nedavno morao braniti zbog nekih lažnih optužbi. U potpunosti je surađivao s istragom i cijeni profesionalnost istražitelja koji je odbio podići optužnicu - rekao je njegov odvjetnik u travnju.</p><p>I ovaj put Ferguson tvrdi da je nevin, a uskoro bi moglo započeti novo suđenje. Inače, on je u Oklahomu stigao 2017. godine kao 21. pick na NBA draftu, no u posljednje tri sezone nije baš briljirao. U prvoj sezoni zabijao je tri poena po utakmici, a najbolja mu je bila 2018/2019 kada je prosječno bilježio sedam koševa. Igra na poziciji beka...</p>