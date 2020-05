Tyson ima poruku za Miočića: Ngannou će biti prvak UFC-a!

UFC se vratio nakon gotovo dva mjeseca, a najdominatniji trenutak priredbe u Jacksonvilleu na Floridi bio je ekspresni nokaut teškaša Francisa Ngannoua (33) protiv Jairzinha Rozenstruika (32).

Kamerunac je u 2018. pretrpio dva uzastopna poraza, prvo od našega Stipe Miočića (37) za teškaški pojas, a onda i Derricka Lewisa (35), no nakon toga nanizao je četiri velike pobjede nokautom.

Curtis Blaydes (29) pao je za 45 sekundi, Cain Velasquez (37) za 26, Junior dos Santos (36) za 71, a Rozenstruik za 20. Postao je tako prvi borac u povijesti UFC-a s četiri uzastopna nokauta za manje od minutu i pol.

Foto: Jasen Vinlove/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

An appropriate reaction to @francis_ngannou's power here by @dc_mma 😧 #UFC249 pic.twitter.com/OmTSffT50m