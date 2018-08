'U Atalanti mi je super, ali me muče loši rezultati Hajduka'

Peta sezona, peti klub, no za razliku od nekih ranijih sezona, ovoga puta barem su mu liga i jezik poznati.

Mario Pašalić (23) vratio se u Serie A, prije dvije godine igrao je već za Milano, a ovu će sezonu provesti u obližnjoj Atalanti iz Bergama, za koju je već odigrao pet susreta, zabio dva gola i tri puta asistirao. Rekli bi po starom dobrom običaju, jer gdje god je dolazio, Mario bi vrlo brzo otvorio sezonu golom.

- Običaje treba poštovati i održavati, ha, ha, ha.. Super je krenulo, ne mogu se požaliti. Naravno da sam zadovoljan jer sam se momčadi priključio pred sam početak natjecanja, ali kad kreneš dobro u sezonu, onda je sve lakše.

Mario već pet sezona živi sa spakiranim kuferom, početak priprema odradi kao igrač Chelsea, nakon čega odlazi na posudbe. Jobovski strpljivo podnosi stalna preseljenja u nove klubove, države, uči nove jezike, privikava se... Ali i dobro igra i nada se da će se ubrzo skrasiti u nekoj sredini, i uhvatiti kontinuitet.

- Svake godine govorim isto i uvijek ću ponavljati da bih volio odigrati u jednom klubu duže razdoblje, razvijati se na pravi način... Vidjet ćemo, igrač sam Chelsea do 2021. ali ovo je prvi put da klub koji me doveo ima opciju otkupa po unaprijed dogovorenim uvjetima.

Za sada je u Bergamu i te kako zadovoljan.

- Još uvijek sam u hotelu jer traje ''ferragosto'' i tek trebam izabrati kuću gdje ću živjeti. Bergamo je blizu Milana, blizu je i Splita, poznajem ligu, jezik sam dobro svladao, tako da mogu reći da je za sada sve idealno. I grad je lijep, miran, nije poput velegradova Moskve, Milana ili Monte Carla u kojima sam živio zadnje tri godine, i to mi također odgovara.

Seria A se ponovno diže, porezne olakšice uvjetovale su brojne dolaske vrhunskih igrača koji dižu kvalitetu lige.

- Svima je Serie A ponovno zanimljiva, ponovno će rasti i biti približno što je nekad bila. Juventus je priča za sebe, na svakoj poziciji imaju 2-3 igrača koji su top klase, i koji su glavni igrači svojih reprezentacija. Teško je išta drugo očekivati osim njihove dominacije i naslova prvaka. No Inter i Milan se također pojačavaju, Napoli i Roma su standardno jaki, tu je par klubova kojima je cilj borba za Europu, poput Sampdorije, Fiorentine, Lazia, pa i Atalante...

Dobre igre i rezultati ''malene'' Atalante mnoge iznenađuju.

- Sigurno da Atalanta nema image Juventusa ili Milana, ali klub se svake godine diže. Imamo ambicioznog predsjednika, jako dobrog trenera koji iz godine u godinu diže momčad, a ako netko ode nadopune ga jednako kvalitetnim igračima. I uz sve to uspijevaju zadržati i rezultat...

Mario je na početku sezone izabrao broj 88, jer njegove ''osmica'' i ''osamdesetka'' nisu bile slobodne. Tako je to kad si svake godine novi u klubu, pa niti ne možeš tražiti ''svoj'' broj. No broj je sporedan, bitna je uloga u momčad, a kod trenera Gasperinija je standardan, i to u ulozi koja mu i te kako odgovara.

- Kad smo uoči sezone razgovarali, rekao mi je da je svjestan kako mogu igrati na svim pozicijama u veznom redu, no od početka sezone me najviše koristi kao polušpicu, koja se izvlači lijevo i desno po potrebi. To mi daje puno više slobode u igri, bliže sam golu, i zato je broj golova i asistencija nešto veći nego sam navikao. Sve u svemu sam jako zadovoljan, ova mi pozicija odgovara, i nadam se da će se ovako i nastaviti...

Nakon uspješno odrađenog gostovanja kod Rome, koju su držali u konopcima sve do samoga kraja, na koncu osvojili bod, Atalantu večeras čeka gostovanje u Kopenhagenu, gdje traže prolaz u skupine Europske lige.

- Trener je u Rimu odmarao dosta igrača, sve je podređeno Europi i pokušaju da se probijemo u skupine EL. Lani im je to uspjelo, prije toga 30 godina nisu bili u Europi, i to je glavni cilj kome su svi posvećeni.

U prvom susretu bilo je 0-0, no uz veliku dominaciju i brojne prilike Atalante.

- Imali smo 25-30 udaraca prema golu, ali teren je bio jako oštećen i nismo uspjeli zabiti. Naš stadion nema stolice na svim tribinama pa smo igrali na stadionu Sassuola, a njihov teren je baš katastrofa, jako je teško kontrolirati loptu. Do sada smo na svakoj utakmici zabijali po 3-4 gola, ali protiv Kopenhagena lopta jednostavno nije htjela u gol. No svi smo pozitivni, vjerujemo da u gostima možemo zabiti gol i izboriti plasman u skupinu EL.

Ljeto je obilježio veliki uspjeh hrvatske reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Mario je do Rusije bio dio izabrane vrste, po mnogima je za njega moralo biti mjesta i na Mundijalu, no Dalić ga nije pozvao.

- Bila je to odluka izbornika. On odgovara za igru i rezultate, a kad osvoji srebro na Svjetskom prvenstvu, nitko mu ne može ništa zamjeriti ni prigovoriti. Naravno da mi je krivo što nisam bio u Rusiji i osvojio srebrenu medalju, ali sam ljeto iskoristio da se dobro odmorim i pripremim se za sezonu. Sad sam opet pozvan, tu sam, čekam svoju priliku u Ligi nacija... Imamo vrhunske igrače u veznom redu koji još mogu igrati i nositi momčad, a na meni je da kontinuirano igram u klubu i koristim svaku priliku koju dobijem.

Utakmice je gledao, čuo se s nekim suigračima...

- Uglavnom sa Subom i Raketom, s njima sam posebno dobar. Momcima svaka čast, stvarno su napravili vrhunski rezultat. Po meni se sve otvorilo nakon Danske, tu je bio ''klik'' koji je podigao momčad, atmosferu... Nakon toga je sve bilo moguće.

Poznato je da Mario i u inozemstvu ''živi'' s Hajdukom svaki dan, sve prati, sve zna, i jako emotivno proživljava i dobre i loše rezultate.

- Pratim, mučim se kao i svi kojima je Hajduk na srcu, koji za njega navijaju. Ne znam što bih rekao osim da se nadam da će biti bolje, da će se igrači trgnuti i zaredati s pobjedama.

Od kad je Hajduk zaredao s lošim igrama i rezultatima, kod nekih se navijača pojavila skepsa prema projektu ''Narodnog kluba''. Poznato je da Mario zagovara taj projekt, te da se svaki put odaziva akcijama udruge ''Naš Hajduk''.

- Apsolutno bi bilo pogrešno poistovjetiti trenutne loše rezultate s idejom ''Narodnog kluba'' koju zastupa udruga ''Naš Hajduk''. Po meni se projekt mora nastaviti, a ljudi koji cijelu priču vode moraju sjesti između sebe i popraviti stvari koje nisu dobre, napraviti promjene u izborima čelnih ljudi kluba. Dvije stvari su konstanta u Hajduku, a to su ljubav navijača koji ga nikad neće napustiti, i veliki broj mladih igrača koji izlaze iz omladinskog pogona, kojima samo treba dati priliku da naprave rezultat i financijski pomognu klubu svojim odlaskom u inozemstvo. To su temelji na kojima treba graditi klub – zaključio je Pašalić.