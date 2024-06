U Berlinu i do 100.000 Hrvata! Čekaju ih dvije navijačke zone. Dvije će zastave biti zabranjene

Premda je teško procijeniti koliko će hrvatskih navijača biti u subotu na Olimpijskom stadionu u Berlinu na dvoboju "vatrenih" i "furije", u glavnom njemačkom gradu očekuje se između 50.000 i 100.000 hrvatskih navijača. Na ovom prvenstvu Uefa će prvi put primijeniti sustav prema kojem će navijači svih reprezentacija na svim utakmicama natjecanja po skupinama, bez obzira na kapacitet stadiona, imati na raspolaganju po 10.000 ulaznica, umjesto dosadašnjeg sustava gdje su navijači imali određeni postotak stadiona.

No sasvim sigurno na tribinama Olimpijskog stadiona u Berlinu bit će barem dva ili tri puta više navijača "vatrenih". Koliko je bio interes hrvatski navijači bi lakoćom i sami napunili stadion koji prima 75.000 gledatelja. Nažalost, za sve neće biti mjesta.

Oni koji nisu imali sreće kupiti ulaznicu, utakmicu će moći pratiti u jednoj od berlinskih navijačkih zona. Centralna fan zona u Berlinu nalazi se ispred Brandenburških vrata s kapacitetom do 125.000 navijača. Udaljena je oko devet kilometara zračne linije od Olimpijskog stadiona.

Uokvirena najvećim nogometnim golom na svijetu, Brandenburška vrata bit će jedno od najpopularnijih mjesta za gledanje utakmica u Berlinu. Domaćini je već najavljuju kao "majku svih navijačkih milja". Ovdje će se prenositi sve utakmice koje se igraju u Berlinu, sve utakmice njemačke reprezentacije i sve utakmice eliminacijskog kruga (od četvrtfinala nadalje).

Ispred Brandenburških vrata je postavljeno 24.000 četvornih metara umjetne trave. Travnjak se može 100 posto reciklirati, a proizveli su ga sa smanjenom emisijom CO2, klimatski je neutralan i ostat će u Berlinu nakon EP-a kada će se distribuirati nogometnim igralištima, sportskim objektima, vrtićima i drugim lokacijama diljem grada.

- Umjesto crvenog tepiha, Berlin je postavio zeleni travnjak za nogometne navijače - šale se domaćini.

Organizatori su objavili i kako palestinske i izraelske zastave neće biti dopuštene u navijačkim zonama u Berlinu. Nogometnim navijačima bit će dopušteno donijeti samo zastave 24 zemlje sudionice turnira, rekla je glasnogovornica kulturnih događanja turnira, Kulturprojekte GmbH. Izvršni direktor Moritz van Dulmen je dodao za novine Berliner Morgenpost da EURO nije mjesto za bilo kakve demonstracije.

Pored centralne, nalazi se i fan zona Reichstag koja će raditi s kapacitetom do 10.000 navijača. Za razliku od zone kod Brandenburških vrata, ondje će prenositi svih 51 utakmicu Europskog prvenstva. Program je upotpunjen DJ setovima, glazbom uživo, radionicama i još mnogo toga.

Troškovi grada na dvije navijačke zone iznose oko 24 milijuna eura, međutim u Berlinu se tijekom Eura očekuje oko 2,5 milijuna nogometnih navijača, uključujući 1,9 milijuna stranih navijača iz oko 120 zemalja.

- Još od Svjetskog nogometnog prvenstva 2006. godine koje održano u našoj zemlji, "Fan Mile" je postala institucija u cijeloj Njemačkoj. Bilo da je se voli ili mrzi, uvijek je dio Berlina -nedavno je kazao Van Dulmen.

- Rezultat našeg truda je privremena atrakcija, zapravo novi park u središtu grada. Spajajući sport i kulturu, nadamo se da će Europsko nogometno prvenstvo imati trajan utjecaj na Berlin - dodao je.

Hrvatska u subotu igra u Berlinu, na istom stadionu igrali smo 2006. protiv Brazila | Foto: strukisa

Jedan od ključnih fokusa cijelog projekta je tema održivosti, koja je bila bitna komponenta u cjelokupnom planiranju i proizvodnji. Svi materijali korišteni u Fan zoni unaprijed su provjereni kako bi se utvrdila njihova razina ekološke prihvatljivosti, a 80 posto korištenih materijala bit će posuđeno. Za sve novokupljene materijale bit će uspostavljen koncept ponovne upotrebe i stvorit će se kružno gospodarstvo.

Tijekom Eura na berlinskom "Nogometnom kulturnom ljetu" bit će više od 100 događaja, od kina na otvorenom brojnih koncerata, gostovanja DJ-a, do radionica i predstava.

Prije nego što se nogomet "zakotrlja" diljem Njemačke, navijačka zona "Brandenburška vrata" otvara se ovu srijedu koncertom na kojem će sudjelovati španjolsko-njemačka latino pop zvijezda Alvaro Soler te njemačka pjevačica Leony, koja izvodi službenu himnu Eura 2024.

