U biranom društvu: Rafa je tek četvrti s 1000 pobjeda na touru

Drugi reket svijeta Rafael Nadal, plasirao se u osminu finala ATP Master 1000 turnira u Parizu i tako postao četvrti igrač u Open eri koji je stigao do brojke od tisuću pobjeda

<p>Drugi tenisač svijeta <strong>Rafael Nadal</strong> (34) plasirao se u osminu finala <strong>ATP Masters 1000 </strong>turnira u Parizu pobijedivši sunarodnjaka Feliciana Lopeza 4-6, 7-6, 6-4.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nadal dijeli autograme</strong></p><p>Bila je to 1000. pobjeda Nadala u karijeri, a on je tako postao tek četvrti igrač u Open eri koji je stigao do brojke od 1000 pobjeda nakon Jimmyja Connorsa, Rogera Federera i Ivana Lendla. </p><p>U svom prvom meču, otkako je prošlog mjeseca osvojio 13. naslov u Roland Garrosu kojim je povećao svoj rekord, Nadal je servirao 16 asova i spasio tri od četiri break lopte kako bi dodatno ispisao povijest u francuskoj prijestolnici. </p><p> - Tisućita pobjeda znači da sam star. To znači da sam igrao dobro jako dugo vremena. Ostvariti tu brojku znači da dobro igram dugo godina, a to je ono što me čini sretnim - rekao je Nadal i dodao:</p><p>- Mogu jedino zahvaliti ljudima koji su mi pomogli kao i svim ljudima koji su mi u bilo kojem trenutku života pružili pomoć kako bi došao tu gdje jesam.</p><p>Španjolac je ostvario svoju prvu pobjedu na touru kod kuće protiv Ramona Delgada u Mallorci 2002. godine. </p><p>Nadal je protiv Lopeza prekinuo gubitnički niz od dva meča i time popravio svoju ATP Head2Head seriju na 10-4. Lopez je ostvario pobjede u svoja dva prošla meča protiv Nadala na Mastersu u Šangaju 2014. i Cincinnatiju 2015.</p><p>- Započeo sam meč na najgori mogući način, posebice protiv dobrog servera kao što je Feli. Nakon toga ostatak meča, igrao sam pod puno pritiska, no pronašao sam način. To je glavna stvar. Ova pobjeda je jedna od onih na koju sam najviše ponosan. Osobno zadovoljstvo nekada je veće kada pobijedite ovakav meč nego kad izađete na teren i pobijedite 6-3, 6-3 - zaključio je Nadal.</p><p>Nadal se nadao osvajanju svog prvog Rolex Paris Masters naslova. Drugoplasirani iz 2007. godine stigao je do četvrtfinala ili dalje na svakom od svojih prethodnih sedam nastupa.</p><p>Povratnička pobjeda najbolje rangiranog igrača je drugi put da je uspio stići do nekog zapaženog rezultata u Parizu. Svoju 900. pobjedu na touru također je zaradio u Parizu, u trećem krugu protiv Richarda Gasqueta na Roland Garrosu 2018. </p><h2>Rezultati dvoboja 2. kola s ATP Masters 1000 turnira u Parizu:</h2>